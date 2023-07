Joaquin Phoenix estreia como Napoleão em trailer de novo filme; confira

Após vencer o Oscar de Melhor Ator por Coringa (2009), Joaquin Phoenix retorna ao cinema interpretando Napoleão Bonaparte no novo longa-metragem de Ridley Scott. O primeiro trailer do filme foi divulgado hoje (10), nas redes sociais da Sony Pictures.

A prévia mostra o ator no papel do imperador francês e líder militar Napoleão Bonaparte no épico cenário da França, sua ascensão ao poder e subsequente governo.

Segundo a Apple, o filme apresenta “um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão e sua rápida e implacável ascensão ao imperador, visto através do prisma de seu relacionamento viciante e muitas vezes volátil com sua esposa e verdadeiro amor, Josephine, interpretada por Vanessa Kirby”.

Assista o trailer de ‘Napoleão’

‘Napoleão’ estreia nos cinemas em 22 de novembro deste ano e em seguida, será disponibilizado exclusivamente na plataforma de streaming AppleTV+.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)