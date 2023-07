'Barbie': Billie Eilish anuncia lançamento de música que fará parte da trilha sonora do filme

A cantora Billie Eilish anunciou nesta quinta-feira (6) a data de lançamento da sua mais nova música. A canção inédita fará parte do filme “Barbie” (2023), um dos mais aguardados do ano, que estreia nos cinemas no próximo dia 20 de julho.

A música “What Was I Made For?” foi anunciada pela conta do Instagram da cantora. “Nós fizemos essa música para o filme Barbie e isso significa tudo para mim. Esse filme irá mudar suas vidas e espero que a música também”, escreveu a cantora. A nova música será lançada no dia 13 de julho. Veja a publicação:

Trilha sonora recheada de grandes artistas

Billie Eilish não é a única grande artista a fazer parte da trilha sonora do novo filme de Greta Gerwig. Dua Lipa, Nicki Minaj, Lizzo, Tame Impala, Dominic Fike, HAIM, Khalid e outros artistas também compõe a lista de famosos na trilha.

O filme vai estrear no dia 20 de julho no Brasil e conta com Margot Robbie interpretando a Barbie, além de diversos artistas do alto escalão de Hollywood: Ryan Gosling, Michael Cera, Emma Mackey, Will Ferrell, entre outros.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)