Ryan Reynolds divulga foto de Hugh Jackman com uniforme clássico do Wolverine em 'Deadpool 3'

O ator Ryan Reynolds chamou atenção dos seus seguidores ao compartilhar uma foto das gravações de "Deadpool 3" e mostrou que Wolverine, vivido por Hugh Jackman poderá ser visto na telona com seu uniforme mais tradicional. Dirigido por Shawn Levy, o terceiro "Deadpool" já começou a ser rodado e contará ainda com o retorno de Jennifer Gardner como Elektra.

Através do seu Instagram, o ator partilhou uma foto capturada durante a gravação de uma cena na qual surge com o já famoso fato vermelho vestido e ao seu lado, Jackman surge com o clássico fato amarelo de Wolverine.

Nos filmes no qual surgiu como Wolverine, Jackman não vestiu o fato amarelo clássico e a entrada de Deadpool no universo cinematográfico da Marvel foi escolhido como o primeiro momento no qual os fãs terão finalmente essa tão desejada imagem.

