João Gordo fala sobre a amizade com Chorão: "podia ser seu pior inimigo ou o seu melhor amigo"

Em entrevista ao programa Fala VJ, o cantor João Gordo falou sobre a briga e a relação amizade que teve com o cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr, morto em março de 2013.

“Eu já era tretado com ele, há muito tempo atrás por causa do “Gordo Pop Show” que vi o Charlie Brown, joguei fruta, ele não gostou e veio bater boca comigo. Disse pra ele que tava brincando, mas ele não gostou e ficou essa treta. E ficamos muito tempo nisso”.

João Gordo já levou uma “porrada” de Chorão, mas o que poderia ter virado um grave desentendimento, acabou se tornando uma grande amizade. “Eu lembro que eu ia na coxia do evento, andando de mãos dadas com a Dercy Gonçalves e ele tava voltando com o Charlie Brown que tinha acabado de receber o prêmio de melhor não sei o quê lá. Aí no escuro, ele me deu uma porrada”.

“Eu cheguei com o garçom e pedi uma faça pra cortar um barbante no camarim e ele me veio com uma peixeira. Eu disse: 'vou matar esse cara hoje'. Mas eu devolvi a faca”,

“Eu tava na área VIP com a Vivi, aí apareceu o Chorão do meu lado. Aí, ele chegou comigo e falou: 'Pô gordo, vamos parar com isso, cara?'. Eu disse: Pô, mas você é f***, né? fica arrumando treta”. E ele falou: “Pô eu gosto tanto de você, joguei meus discos fora do Ratos de porão por sua culpa”.

“A partir de então, ficamos muito amigos. Depois eu vi que ele gostava muito de mim. O Chorão podia ser seu pior inimigo ou o seu melhor amigo, a escolha era sua”, concluiu João Gordo.