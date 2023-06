Dinho Ouro Preto relembra dia em que tomou ecstasy com João Gordo durante show após deixar hospital

Dinho Ouro Preto e João Gordo são amigos de longas datas. Durante uma entrevista para a revista Veja, a dupla relembrou um episódio em que tomaram ecstasy juntos para curtir o show da banda Metálica, em 2010. O cantor do Capital inicial havia acabado de receber alta do hospital, após passar meses internado depois de sofrer uma queda de três metros de cima do palco enquanto se apresentava em Patos de Minas, Minas Gerais.

"Você tinha acabado de sair do hospital após a queda e foi no show do Metállica. Cheguei para pegar o VIP junto. Falei para comemorarmos sua saída. Eu tinha quatro pastilhas de ecstasy fortíssimas! Tomou, eu, você e mais dois amigos. Você lembra disso?", iniciou João Gordo ao entrevistar o amigo no podcast Superplá. "Ficamos só rindo e contando histórias. Com os olhos vermelho", completou.

"Lembro que não vimos porra nenhuma do show do Metallica, Lembro que ficamos de costas para o palco. Lembro que a gente não parou de rir. Eu tinha acabado de sair do hospital. Comemorar, celebrar a vida. Foi f#$%, me diverti pra c$%@#$", lembrou Dinho.

Em maio de 2020, Dinho Ouro Preto, de 59 anos, revelou ter abandonado o vício em cocaína há quinze anos. Na ocasião, ele contou que estava parando de tomar Rivotril por conta da Covid-19, da qual foi diagnosticado.

Confira o relato do cantor Dinho Ouro Preto após 10 anos do acidente no palco em Minas Gerais:

