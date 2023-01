Jeremy Renner, o 'Gavião Arqueiro', tentava salvar o sobrinho quando sofreu acidente

Após Jeremy Renner, conhecido por seu papel como "Gavião Arqueiro", sofrer um acidente e fraturar cerca de 30 ossos do corpo, novas informações sobre o ocorrido têm sido divulgadas.

No primeiro dia do ano, o ator estava tentando desatolar um carro que retira neve quando foi esmagado pelo veículo. Segundo o relatório divulgado pelas autoridades do estado de Nevada, nos Estados Unidos, Jeremy tentou salvar o sobrinho que estava com ele no momento.

De acordo com o Page Six, ao sair do veículo para tal, o ator esqueceu de acionar o freio de emergência. “O removedor de neve Pistenbully começou a deslizar fazendo com que Renner saísse do veículo sem acionar o freio de emergência”, explicou o documento emitido.

“Embora o Pistenbully tivesse alguns problemas mecânicos, acredita-se, com base em nossa inspeção mecânica, que o freio de estacionamento impediria o veículo de avançar [em cima do ator]. Quando Renner tentou parar ou desviar o Pistenbully para evitar ferir [seu sobrinho], ele foi puxado para baixo do veículo pela pista e atropelado”, concluiu o relatório.

Foi o próprio sobrinho do ator que o ajudou no momento do acidente. Devido às condições climáticas, Jeremy foi levado ao hospital de helicóptero. Após ficar duas semanas internado, ele voltou para casa.

Submetido às sessões de fisioterapia, Jeremy está em processo de reabilitação em sua casa. No último sábado (21), ele retornou às redes sociais e tranquilizou os fãs. “Exercícios matinais, resoluções que mudaram todos este novo ano em particular. Quero agradecer a todos pelas mensagens e atenção para com a minha família e eu. Muito amor e apreço para todos vocês. Estes mais de 30 ossos partidos irão curar-se, ficar mais fortes, tal como o amor e a ligação com a família e amigos se aprofunda. Amor e bênçãos para todos vocês”, escreveu ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)