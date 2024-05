Jão realiza show da 'Superturnê' em Belém neste sábado (18)

O cantor Jão vai realizar um show em Belém, neste próximo sábado (18), referente a agenda da turnê “Superturnê”. Após quase dois anos desde seu último espetáculo na capital paraense, o artista, de 29 anos, retorna à cidade para apresentar as músicas de seu último álbum, intitulado "Super", lançado em 15 de agosto de 2023.

O show ocorrerá no Espaço Náutico Marine Club, na Av. Bernardo Sayão n° 5232, no bairro Guamá. Os portões vão abrir às 18h30 e o show está previsto para começar às 20h30.

História de Jão

Nascido em Américo Brasiliense, interior de São Paulo, João Vitor Romania Balbino, conhecido pelo nome artístico Jão, sempre quis cantar para multidões - e hoje ele realiza esse sonho.

Seu repertório musical conta com os álbuns "LOBOS", "ANTI-HERÓI", "PIRATA", "SUPER" e participações em projetos de outros artistas. Com seu estilo incomum e suas composições marcantes, Jão se torna um dos principais nomes do pop no Brasil, cantando sobre o amor e autodescoberta - vivências universais para qualquer ser humano.

Em 2024, Jão iniciou uma série de shows em vários cantos do Brasil, esgotando duas vezes o estádio Allianz Parque, em São Paulo. Além disso, neste ano o cantor é uma das atrações confirmadas para subir nos palcos festivais de músicas Rock in Rio, Rock in Rio Lisboa, Lollapalooza e The Town.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura)