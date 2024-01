Jão celebra aniversário de Pedro Tófani com declaração e foto de beijo: 'Te amo'

O cantor Jão, de 29 anos, celebrou nesta terça-feira (30) em suas redes sociais o aniversário do Pedro Tófani, sócio e ex-namorado. Para ilustrar a declaração, ele usou fotos que mostram os dois se beijando durante o segundo show da turnê ‘SUPER’ no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 21 de janeiro.

Após as fotos publicadas, muito esperadas pelos fãs do cantor, milhares de pessoas deixaram mensagens carinhosas nos comentários "Meu Deus, que coisa mais linda do mundo", escreveu Maisa. "Meus pais", comentou um fã. "Lindos, vocês merecem o mundo", escreveu outro admirador.

Rapidamente a publicação viralizou. Em duas horas o carrossel de fotos já acumula mais de 445 mil curtidas e 43 mil comentários.

"Feliz aniversário. Sei que você vai morrer de vergonha dessa foto (e eu também), porque no fim, a gente nunca precisou disso. Sempre nos bastamos dentro do que é nosso. Mas eu acho importante mostrar para todo mundo o quanto a gente se ama. E na verdade, esse é o nosso retrato. No lugar que a gente mais ama estar, conquistando o que sonhamos por anos. E como todo mundo à sua volta sabe, você realmente é uma pessoa extremamente inteligente, criativa e corajosa - um astro em tudo o que se propõe a fazer. Mas isso tudo fica muito pequeno perto do quão bom você é. Você é genuíno. Especial. Ainda acho estranha a sorte de te encontrar nessa vida. E às vezes penso que se tivesse chovido no caminho da faculdade, se eu parasse em um bar para conversar e tivesse chegado mais tarde, nossos caminhos talvez se desencontrassem e eu seria outra pessoa hoje. Mas na verdade não, acho que eu te encontraria de qualquer jeito. E nunca importou se estamos em um estádio lotado cantando nossas músicas ou comendo macarrão no sofá com os gatos nas nossas pernas, viver perto de você é sempre uma aventura. E eu só gosto do que é de verdade, por isso eu gosto tanto de você. Obrigado por enxergar o melhor em mim, porque eu quase nunca consigo. Vamos celebrar sua vida. Viva o Pepê. Te amo."

Quem é Pedro Tófani?

Pedro Augusto Tófani Fernandes Palhares, conhecido como Pedro Tófani, nasceu em 30 de janeiro de 1995. Ele fez faculdade de publicidade na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), onde conheceu João Vitor Romania Balbino, o Jão.

Os dois tiveram um relacionamento amoroso no passado. Durante uma participação no Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, no fim de 2022, Jão confirmou que teve um romance com Pedro em rede nacional. No entanto, a relação terminou em 2019.

Apesar de não estarem juntos, Pedro Tófani continuou trabalhando com o cantor, sendo seu produtor musical, sócio e diretor criativo. Agora, com o beijo que causou alvoroço, fãs teorizam que os dois reataram a relação.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)