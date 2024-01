Jacksson Antunes conta história sobre sua foto em disco da novela Renascer

Durante o programa Domingão com Huck, Jacksson Antunes relembrou uma história engraçada sobre a escolha de seu rosto para estampar a capa do disco número 2 da trilha sonora de Renascer, de 1993. Segundo o ator, na época ele não sabia que receberia um cachê para fazer a foto.

"O pessoal da Som Livre foi me avisar que eu tinha sido escolhido para fazer a capa do 2. E eu, matutão, mesmo, né? Falei com a moça assim: 'quanto é que eu tenho que pagar?'. Ela falou: 'não, o senhor vai ganhar três mil'", contou Jackson, que está de volta no remake da novela.

O disco 2 da novela trazia sucessos de cantores da música popular brasileira, entre eles Bethânia, Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Tim Maia, entre outros.

Disco 2 da novela Renascer de 1993 (Foto: Reprodução)

Se divertindo com a história, Jacksson afirmou que fez muita festa com o dinheiro que recebeu para ser capa do disco da novela.

"Luciano, eu falei: 'dá pra pagar em dinheiro vivo?'. Eu botei numa sacola de plástico. Mas eu gastava, gastava, quando não dava pra gastar mais, eu juntei a peãozada toda que trabalhava comigo lá na CW Placas. E nós fomos para um restaurante ali no alto da Afonso Pena, que só era coisa de granfino. E eu falei: 'vambora rapaziada, comer'. E o dinheiro não acabou", completou.