Ator Amaury Lorenzo aparece aos beijos com Diego Martins em balada

O possível romance entre Amaury Lorenzo e Diego Martins ganhou destaque na noite do último sábado (20). Os atores, conhecidos por interpretarem o casal 'Kelmiro' na novela da Rede Globo "Terra e Paixão" foram filmados se beijando de língua em uma boate no Rio de Janeiro.

As imagens registradas por fãs viralizaram nas redes sociais, o casal da trama aparece celebrando o sucesso da novela em cima do palco. Amaury fala de maneira tímida no microfone sobre a conquista da comunidade. “Finalmente, os LGBTQIA+ beijaram na novela, né?”, iniciou o ator.

Com o público vibrando, Diego também comemorou o feito da novela, que contou com a celebração de um casamento em rede nacional. “Algumas vezes, algumas vezes”, disse. Amaury complementa o parceiro e fala “e de língua”. Os fãs gritam, então eles decidem se beijar novamente em cima do palco.

O ator ainda deu um abraço e um beijo no rosto de Diego em clima de romance. Claro que o público foi à loucura com a cena e especularam sobre um possível novo casal na rede social X, o antigo Twitter.

Durante a última semana, surgiram boatos de que Amaury Lorenzo teria terminado o relacionamento com o diretor Sérgio Lobato. De acordo com informações do colunista Valmir Moratelli, do site ‘Veja’, eles teriam terminado a relação que mantiveram longe dos holofotes por seis anos. No entanto, o ator não se pronunciou sobre os boatos.