Influenciadores relembram passagem pelo Pará e exaltam experiências vividas em Belém

A passagem dos influenciadores Alvaro e Lucas Guedez pelo Pará foi marcada por descobertas culturais, experiências gastronômicas e muito contato com o público local. Em Belém, os criadores de conteúdo mergulharam na cultura paraense, visitaram pontos turísticos, provaram pratos típicos e participaram recentemente do Ensaios da Anitta, realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

Para ambos, a viagem teve um sabor especial: foi a primeira vez no estado. “Sempre tive vontade de conhecer o Pará e fiz questão de fazer um super tour para conhecer bem de perto mesmo a cultura local, comidas, danças, tudo que tive direito, até o tacacá”, contou Alvaro, que não escondeu o entusiasmo com a culinária. “Minha gente, como a comida é deliciosa”, brincou, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Conhecido pelo bom humor e pelas referências à gastronomia nos conteúdos que produz, Alvaro disse que seria impossível eleger apenas um prato favorito. “Provamos de tudo, não posso escolher um prato só, seria injusto com os outros”, afirmou.

Já Lucas Guedez também se mostrou impressionado com a recepção e a diversidade cultural da capital paraense. “Foi a primeira vez de muitas, porque eu amei demais. Não queria mais ir embora. É uma cultura incrível, cheia de riqueza, natureza, cores. Me senti muito acolhido, povo feliz e simpático”, destacou.

A culinária amazônica foi um capítulo à parte da viagem. Lucas revelou que se rendeu aos sabores locais, mesmo que isso significasse sair da rotina. “Açaí com peixe, charque e camarão, só em Belém do Pará. Que lugar é esse para ter coisa gostosa? Acabou com a minha dieta, queria provar tudo o tempo todo”, disse, aos risos.

Durante a estadia, Alvaro também publicou uma versão própria da música “Voando pro Pará”, da cantora Joelma, gravada em cenários emblemáticos da cidade, como a Estação das Docas, além de registros experimentando comidas típicas, como tacacá e pupunha com café. Segundo ele, a homenagem foi espontânea. “Eu amo a Joelma, amo Belém, amo o povo desse estado. Não poderia deixar de fazer uma homenagem assim. Minha memória está recheada de coisas boas desse lugar e vou levar pra vida”, afirmou.

Os influenciadores também marcaram presença no Ensaios da Anitta, comandado por Anitta, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão). Para Alvaro, a experiência foi intensa. “Fui tão bem recebido que parecia que eu morava ali. O público estava com uma energia incrível, eu me acabei”, contou.

Lucas também destacou a vibração da plateia. “Começamos o Carnaval já acompanhando a Anitta nesse lugar animadíssimo. O público do Pará é super receptivo. Ali na frente do palco já estávamos daquele jeito, imagina ela vendo aquele mar de gente cantando e dançando”, disse.

Depois da experiência no Norte, a vontade de retornar é unânime. Alvaro brincou dizendo que já estaria com passagem comprada, mas reforçou o desejo de voltar. “Ainda tem muita coisa que quero conhecer. Só sei que no roteiro tem que ter muito tucupi e tacacá”, afirmou. Lucas concordou: “Quero voltar com certeza. Tem muita coisa para conhecer e espero que muitas oportunidades surjam daqui para frente”.