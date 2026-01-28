Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Influenciadores relembram passagem pelo Pará e exaltam experiências vividas em Belém

Viagem incluiu tour cultural, pratos típicos, gravações em pontos turísticos e presença no Ensaios da Anitta, no Mangueirão

O Liberal

A passagem dos influenciadores Alvaro e Lucas Guedez pelo Pará foi marcada por descobertas culturais, experiências gastronômicas e muito contato com o público local. Em Belém, os criadores de conteúdo mergulharam na cultura paraense, visitaram pontos turísticos, provaram pratos típicos e participaram recentemente do Ensaios da Anitta, realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

Para ambos, a viagem teve um sabor especial: foi a primeira vez no estado. “Sempre tive vontade de conhecer o Pará e fiz questão de fazer um super tour para conhecer bem de perto mesmo a cultura local, comidas, danças, tudo que tive direito, até o tacacá”, contou Alvaro, que não escondeu o entusiasmo com a culinária. “Minha gente, como a comida é deliciosa”, brincou, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

VEJA MAIS

image Anitta canta 'Vai Malandra' em ritmo de rock doido no Rio de Janeiro
Assim como fez em Belém, Anitta decidiu homenagear novamente a cultura paraense em solo carioca

image 'Vou votar em todos os fãs que não gostaram do meu look', brinca Anitta durante festa do BBB 26
A artista se referiu ao figurino usado no show do último sábado (10) em Belém

image Anitta leva milhares de pessoas ao Mangueirão para a estreia da turnê ‘Ensaios’ em 2026
A artista prometeu voltar em breve à capital paraense e afirmou ter se encantado com a energia do público

Conhecido pelo bom humor e pelas referências à gastronomia nos conteúdos que produz, Alvaro disse que seria impossível eleger apenas um prato favorito. “Provamos de tudo, não posso escolher um prato só, seria injusto com os outros”, afirmou.

Já Lucas Guedez também se mostrou impressionado com a recepção e a diversidade cultural da capital paraense. “Foi a primeira vez de muitas, porque eu amei demais. Não queria mais ir embora. É uma cultura incrível, cheia de riqueza, natureza, cores. Me senti muito acolhido, povo feliz e simpático”, destacou.

A culinária amazônica foi um capítulo à parte da viagem. Lucas revelou que se rendeu aos sabores locais, mesmo que isso significasse sair da rotina. “Açaí com peixe, charque e camarão, só em Belém do Pará. Que lugar é esse para ter coisa gostosa? Acabou com a minha dieta, queria provar tudo o tempo todo”, disse, aos risos.

Durante a estadia, Alvaro também publicou uma versão própria da música “Voando pro Pará”, da cantora Joelma, gravada em cenários emblemáticos da cidade, como a Estação das Docas, além de registros experimentando comidas típicas, como tacacá e pupunha com café. Segundo ele, a homenagem foi espontânea. “Eu amo a Joelma, amo Belém, amo o povo desse estado. Não poderia deixar de fazer uma homenagem assim. Minha memória está recheada de coisas boas desse lugar e vou levar pra vida”, afirmou.

Os influenciadores também marcaram presença no Ensaios da Anitta, comandado por Anitta, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão). Para Alvaro, a experiência foi intensa. “Fui tão bem recebido que parecia que eu morava ali. O público estava com uma energia incrível, eu me acabei”, contou.

Lucas também destacou a vibração da plateia. “Começamos o Carnaval já acompanhando a Anitta nesse lugar animadíssimo. O público do Pará é super receptivo. Ali na frente do palco já estávamos daquele jeito, imagina ela vendo aquele mar de gente cantando e dançando”, disse.

Depois da experiência no Norte, a vontade de retornar é unânime. Alvaro brincou dizendo que já estaria com passagem comprada, mas reforçou o desejo de voltar. “Ainda tem muita coisa que quero conhecer. Só sei que no roteiro tem que ter muito tucupi e tacacá”, afirmou. Lucas concordou: “Quero voltar com certeza. Tem muita coisa para conhecer e espero que muitas oportunidades surjam daqui para frente”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Influenciadores relembram passagem pelo Pará e exaltam experiências vividas em Belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

agressor de mulher

'Eu estou aqui. Perdão a todo mundo', diz o cantor João Lima ao ser preso após agredir a esposa

Nas imagens divulgadas pela vítima, João Lima aparece segurando Raphaella, desferindo tapas e, em seguida, imobilizando a vítima

27.01.26 13h03

LUTO

Morre arquiteto e artista plástico paraense, Ruma de Albuquerque, aos 70 anos

Paraense tinha uma vida dedicada as artes, ele deixa um legado em exposições e acervos no Brasil e no exterior

28.01.26 10h19

MÚSICA

Banda Raimundos é confirmada para abrir o show de Guns N´Roses em Belém

A banda Guns N’ Roses se apresenta na capital paraense no dia 25 de abril de 2026, marcando sua primeira vez na cidade e o encerramento oficial da turnê brasileira

28.01.26 14h55

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Matheus se arrepende de ter brigado com Ana Paula na casa: ‘Totalmente errado’

Após sair do programa, o ex-participante acredita agora que Milena seja a favorita para vencer o reality

28.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda