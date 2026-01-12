Capa Jornal Amazônia
Anitta leva milhares de pessoas ao Mangueirão para a estreia da turnê ‘Ensaios’ em 2026

A artista prometeu voltar em breve à capital paraense e afirmou ter se encantado com a energia do público

Gustavo Vilhena*
fonte

Com a temática “Cosmos” nesta edição, a cantora apostou em um figurino dourado inspirado em seu signo, Áries. (Wagner Santana)

No último sábado (10), com ingressos esgotados e filas ao redor do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, Anitta estreou em Belém a turnê “Ensaios”. A apresentação marcou a primeira vez do projeto no Norte do Brasil e reuniu “Anitters” de diferentes idades na capital paraense.

Com a temática “Cosmos” nesta edição, a cantora apostou em um figurino dourado inspirado em seu signo, Áries, alinhado à proposta antropológica do espetáculo. No palco, a artista manteve a energia elevada do início ao fim e foi acompanhada por coreografias executadas ao lado de seu balé.

CENA BIS: ENSAIOS DA ANITTA

Anitta destaca energia do público de Belém durante coletiva

Durante coletiva de imprensa, da qual o Grupo Liberal participou, Anitta destacou a recepção do público e a importância de Belém neste momento da turnê. “Eu estou muito feliz, muito grata. A energia daqui é surreal, as pessoas são muito animadas, muito para cima. Então, estou bem feliz de estar fazendo isso acontecer aqui”, afirmou.

Repertório mistura hits da carreira e clássicos carnavalescos

O show ultrapassou as quatro horas previstas e trouxe um repertório que mesclou sucessos de diferentes fases da carreira da cantora com músicas tradicionais do Carnaval. A abertura ficou por conta de “Avisa Lá”, lançada em 2022 em parceria com Lexa e Pocah.

Na sequência, o público acompanhou canções como “Sei Que Tu Me Odeia” e “Ai Papai”, gravadas com Hitmaker e MC Danny, além de “Combatchy”, parceria com Lexa e Luísa Sonza.

Participações especiais valorizam artistas do Pará

A apresentação também contou com participações especiais. MC Danny foi a primeira convidada a subir ao palco, animando o público com seus hits e chamando atenção pelo figurino inspirado nas cores da bandeira do Pará.

Depois, Viviane Batidão entrou em cena caracterizada como “Lua” e cantou com Anitta “Só Pra Tu”, música que mistura funk e tecnomelody, lançada em novembro de 2025 no palco do Global Citizen: Amazônia.

Gaby Amarantos encerra sequência de convidados no palco

A representatividade paraense seguiu com a participação de Gaby Amarantos. Do signo de Leão, a cantora interpretou músicas do álbum Rock Doido, trabalho pelo qual, segundo a própria Anitta, tem grande admiração. Ao entrar no palco, Gaby convidou o público a cantar em coro “Sal” e “Endoida”.

