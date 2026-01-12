Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Paraense de 60 anos viraliza ao curtir show de Anitta em Belém: 'O divo bateu leque'

Aldomário Couto, de 60 anos, viralizou nas redes sociais ao aparecer dançando e batendo leque durante apresentação em Belém

Riulen Ropan
fonte

A performance e a energia de Aldomário chamaram a atenção dos internautas. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O produtor de conteúdo Pedro Couto divertiu seus seguidores ao compartilhar um vídeo do pai, o paraense Aldomário Couto, de 60 anos, curtindo o show da cantora Anitta, realizado no estádio Mangueirão, em Belém, no último sábado (10).

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Aldomário, conhecido na internet pelos vídeos comentando o reality show Big Brother Brasil (BBB), aparece animado, dançando e batendo leque durante a apresentação da artista. “O divo bateu leque”, escreveu Pedro Couto na legenda da publicação. Veja:

A performance e a energia de Aldomário chamaram a atenção dos internautas, que não pouparam elogios nos comentários. “Maravilhoso demais”, escreveu um seguidor. “Ele aproveitou mais do que todo mundo, tenho certeza”, comentou outro usuário.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e já ultrapassa 68 mil visualizações, reforçando o carisma de Aldomário Couto, que conquistou ainda mais fãs ao mostrar que idade não é limite para aproveitar um bom show.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

