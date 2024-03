Influenciadora indígena ganha 1° versão de Barbie no Dia Internacional da Mulher

Crescida na aldeia indígena Tatuyo, há 34 km de Manaus, a cunhaporanga Maira Gomez se divertia quando criança, com brinquedos feitos de palha e madeira de Tucumã. Adaptava a clássica boneca Barbie com características, vestimentas e pinturas de sua comunidade. Hoje, a influenciadora digital de 25 anos - que possui mais de 6,6 milhões de seguidores no Tik Tok, - ganha a 1° versão da boneca Barbie indígena, inspirada nela mesma.

“Fiquei sem acreditar que de tantas mulheres indígenas eu tenha sido escolhida como mulher inspiradora [...] Nunca pensei que algum dia na vida eu teria uma boneca minha. Fiquei simplesmente sem palavras”, contou ela em entrevista ao Estadão.

Maira se junta a outras oito influenciadoras ao redor do mundo, para integrar o projeto "Mulheres Inspiradoras", da Mattel, para celebrar os 65 anos da boneca mais famosa da história. Voz de sua comunidade, a influenciadora conta ter ficado feliz pelo convite e oportunidade de se tornar referência para crianças indígenas.

Em sua versão, a Barbie cunhaporanga usa trajes típicos de seu povo acompanhado de um rosto pintado. O vestido é caracterizado por colares azuis, tiara e brincos. “Quando eu era criança, me inspirava no estilo da Barbie, nas vestimentas. Então, ver a boneca tomando forma como uma mulher indígena – ainda mais apresentando as particularidades de seu povo, foi emocionante”, completa.

Nas redes sociais, a cunhaporanga compartilha conteúdos educativos e vivências de sua comunidade.

“Eu posto falando da minha etnia, da qual eu tenho conhecimento. Conto histórias, falo do nosso modo de vida, como a gente vive hoje em dia", diz ela. "Quero mostrar nossa realidade. Espero que as pessoas também tenham conhecimento que nós, povos indígenas, estamos vivendo e crescendo em uma outra realidade, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Não sabem como a gente vive no dia a dia”, finaliza Maira.

Barbie

O projeto "Mulheres Inspiradoras", da Mattel, também homenageou nomes como as cantoras Shania Twain (Canadá) e Kylie Minogue (Austrália). Além delas, estão na lista a atriz Viola Davis (Estados Unidos); a diretora e roteirista Lila Avilés (México); a atriz Helen Mirren (Reino Unido); a modelo Nicole Fujita (Japão); e a comediante e ativista Enissa Amani (Alemanha). Cada uma delas ganhou uma boneca única em edição exclusiva, feita à sua semelhança para visibilizar diferentes culturas e expandir representatividade às crianças.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)