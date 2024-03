Grupo Liberal promove 'Semana da Mulher' com serviços de bem-estar e saúde às colaboradoras

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira (8), o Grupo Liberal iniciou, nesta terça-feira (5), a “Semana da Mulher”, uma iniciativa com ações de estética, saúde e bem-estar voltadas às colaboradoras da empresa. A agenda da programação segue até sexta-feira, na sede do Grupo, localizada no bairro do Marco, em Belém. A ação é uma atividade organizada pelo departamento de Recursos Humanos (RH), que tem o objetivo de valorizar o público feminino.

A ação iniciou na tarde desta terça-feira (5) com corte de cabelo, realizado em parceria com o Studio Edson Reis. Toda a programação é realizada no auditório do Bloco B. A “Semana da Mulher” segue na quinta-feira (7), a partir das 10h, com a palestra “A valorização da mulher no mercado de trabalho”, ministrada pela doutora em Desenvolvimento Socioambiental, Denise Cardoso. Além disso, será feito sorteio de brindes. Já na sexta-feira (8), das 14h30 às 17h, haverá uma sessão de massoterapia e uma oficina de tranças.

Para o cabeleireiro Edson Reis, diretor técnico da empresa parceira que promoveu o corte de cabelo, a programação ajuda a levantar a autoestima das mulheres. “Vir aqui na empresa sempre é uma gratificação, porque eu sou muito bem recebido. É importante demais [a ação], porque as mulheres que trabalham nas empresas, por ser uma empresa grande como essa, elas precisam se sentir confiantes, um trabalho como esse, de melhorar a imagem dessas pessoas, reflete muito no comportamento delas”, pontua.

Valorização

Quem aproveitou a ação de corte de cabelo foi a recepcionista do Grupo Liberal, Cláudia Macedo, que tirou um tempinho para cuidar da beleza em meio ao expediente. Para ela, essa é uma forma da empresa valorizar as colaboradoras. “É uma forma de promover autoestima para a gente. Todos os anos, o Grupo Liberal tem essa parceria com o Edison. É muito bom para nós, funcionárias, para que a gente continue a trabalhar melhor. A gente fica tão maravilhada por ver que a empresa se preocupa com os colaboradores”, afirma.

A programação também foi uma oportunidade para a colaboradora Phabricia Nascimento, do setor Comercial do Grupo Liberal. Em meio à rotina do dia a dia, para ela, essa é uma forma de conseguir se cuidar. “Para a gente, que trabalha nesse dia a dia corrido, quando a vê já não tem mais tempo para nada. E a parte da beleza, apesar de sempre ser uma prioridade da mulher, acaba passando um pouco despercebida. E ter acesso [ao serviço] dentro da empresa, no horário de trabalho, é tudo. A gente vem e sai renovada”, elogia.

Serviço

Semana da Mulher do Grupo Liberal

- 07/03 (quinta-feira):

Palestra “A valorização da mulher no mercado de trabalho”

Horário: 10h

Local: Auditório do Bloco B

*Com sorteio de brindes

- 08/03 (sexta-feira):

Massoterapia e tranças

Horário: 14h30 às 17h

Local: Auditório do Bloco B