Influenciadora indica três lugares no Pará para curtir o Verão Amazônico

Os quase 70 mil seguidores no Instagram, encontra no @normalmenteviajando dicas de como aproveitar as belezas paraenses. Nada melhor do que usar julho, período do verão no Pará, para curtir as belezas naturais locais.

Norma Leite, 28 anos, responsável pelo perfil, viu na sua paixão por viagens a oportunidade de influenciar. “Durante os congressos da universidade, tive a oportunidade de experimentar hostels e acampamentos, pela primeira vez”, disse.

No perfil no Instagram, para o qual ela já produz conteúdo desde 2015, deixou de ser apenas uma rede social de fotos e passou a ser um lugar onde ela se conecta com as pessoas falando de viagens. “Há pouco mais de três anos minhas redes sociais viralizaram com as dicas de como pegar a estrada pelo Pará e pelo mundo”, lembra.

Norma separou dicas de três lugares imperdíveis para conhecer no Pará durante este verão, que já registra as temperaturas mais altas dos últimos anos.

Santa Bárbara do Pará: É um destino maravilhoso para quem mora em Belém e quer dar um mergulho em um igarapé geladinho, sem precisar perder muitas horas de estrada. Em 1h de carro, a gente chega em um município que tem dezenas de balneários e igarapés de águas cristalinas, ótimas para um banho refrescante durante o nosso verão. Os meus favoritos são: Encante, Maranga, Meu Xodó, Água Boa e o Gunma, que tem uma comida maravilhosa. Todos são de fácil acesso seguindo o GPS.

Fortalezinha: Localizada na APA Algodoal-Maiandeua, Fortalezinha é para quem gosta de um turismo de experiência. O local é bem rústico, onde a natureza e a simplicidade são predominantes. A mais ou menos 3h30 de Belém, é uma ótima opção para quem quer relaxar e ter uns dias OFF. Inclusive, dia 06/08 tenho uma viagem marcada para lá. É um passeio onde levo meus seguidores para sentirem um pouco dessa magia que só a Ilha de Maiandeua tem.

Mocajuba: Um município com forte potencial para o turismo. É super conhecida pelos Botos, que dão o ar da graça diariamente no Mirante em frente a feira municipal, e pelo Rio Tocantins, que é perfeito para ficar horas e horas de molho. Também tem muitas opções de balneários geladinhos na região, e o pôr-do-sol na Orla de Mocajuba é espetacular. Vale super a pena passar um final de semana lá e relaxar.