Influencer do Onlyfans, Thomaz Costa é flagrado fazendo fazendo sexo na rua

O ator Thomaz Costa, sucesso no Onlyfans, revelou neste sábado (12) que foi flagrado pela polícia do Rio de Janeiro enquanto fazia sexo na rua, dentro do carro, com a influenciadora Grazi Mourão. Apesar do flagrante, o ato foi postado na conta do ator na plataforma de conteúdo adulto. As informações são do portal Em Off.

O influencer contou o caso nos Stories do Instagram, ao lado de Grazi. “A gente estava no carro ‘conversando’, sobre a vida, aí a polícia bateu lá, mano, não dá pra sair do nada, eles ficaram batendo lá. Ela [Grazi] ficou em choque, tadinha. Minha preocupação era acalmar ela. Bagulho louco, juro”.

“Rapaziada, postei o vídeo lá no Only[Fans] do que eu estava fazendo no carro na hora que a polícia bateu lá. Vídeo completo com a Grazi lá”, anunciou.

Grazi também postou uma série de vídeos no Instagram curtindo a noite carioca ao lado do ator Thomaz Costa. A influencer disse que ambos estavam apenas “conversando como amigos” na hora do flagrante e que “chorou” muito com a situação.