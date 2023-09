Ilustradora indígena Winny Tapajós mostra vivências nortistas na sua arte

As ilustrações da artista santarena Winny Tapajós têm ganhado o mundo! Com traços marcantes, coloridos e regionais, a ilustradora indígena tem sua arte estampada em diversos produtos disponíveis no mercado, que vão desde utensílios domésticos, roupas e até embalagens de cosméticos, sempre com destaque para o Norte e seu povo.

“Às vezes é desafiador desenvolver tantos projetos porque são muito grandes, que demandam muito tempo e algumas burocracias, mas o resultado, alcance e ganho financeiro sempre acabam compensando, então faço tudo com muito carinho”, pontua a artista.

Winny Tapajós é do povo Tapajós, que vive na aldeia Karidade, localizada no território indígena Cobra Grande, em Santarém (PA), mas ela mora desde criança em Palmas, no Tocantins. Com um trabalho cheio de representatividade nortista, ela se inspira nas suas vivências para desenvolver seus projetos, sem estereotipar pessoas, comportamentos ou hábitos. Mas usando como matéria-prima para a sua arte o que viu onde cresceu. “Tenho tido sorte em ter conhecido, majoritariamente, pessoas que são respeitosas ou abertas para se desconstruir em relação a isso. Quando me deparo com qualquer pensamento estereotipado eu busco passar a informação correta e fica à critério da pessoa absorver ou não, faço a minha parte”, conta Winny.

A ilustradora ganhou as telas da TV Globo, quando em 2022, a apresentadora Fátima Bernardes usou uma peça com a sua arte. A estampa 'Céu do Cerrado' fez parte da coleção de uma marca nacional de moda. Porém, Winny já desenhou várias estampas para a marca, que é referência em moda atual, multicolorida e a cara do verão.

A artista também assinou uma collab com uma marca mundial de produtos utensílios domésticos, que levou o seu nome. Os produtos são verdadeiras obras de arte colecionáveis, que destacam a valorização da cultura indígena.

Agora, a artista assina as ilustrações da linha antissinais corporais, de uma empresa brasileira que atua no setor de produtos cosméticos e tem o tucumã, fruto amazônico, como insumo. Nas embalagens, Winny Tapajós destaca o protagonismo da mulher, a força regenerativa do tucumã, além de promover a importância da floresta em pé. “Poder fazer parte da construção deste projeto, ilustrando toda a poesia que é o processo de criação dos produtos, foi incrível. Pude me deparar com histórias fabulosas, pessoas e principalmente mulheres muito fortes e inteligentes que estão na base dessa produção”, comenta Winny Tapajós.

“Eu, enquanto mulher nortista e artista, senti uma enorme responsabilidade e necessidade de entender esse contexto e apresentar essas mulheres como protagonistas, trazendo muita riqueza, cor e traduzindo da melhor forma possível essa história. Foi uma rica jornada, desde o início até a entrega das artes e, agora, ver os produtos ganhando vida e permitindo que muitas pessoas tenham contato com tudo isso, me faz brilhar os olhos”, acrescenta.

O apresentador Luciano Huck veio até o Pará conhecer de perto essa criação.

Dentre tantos projetos grandiosos e com grandes destaques mundiais, Winny tem plantado e colhido o fruto do seu trabalho. No seu perfil no Instagram, é possível encontrar um compilado de cores e muita beleza no seu feed. Por lá, ela tem compartilhado um pouco da sua rotina profissional e dos projetos executados.

“Não consigo escolher um trabalho específico, cada projeto tem suas especificidades mas sinto que ao criar minhas artes pessoais de forma livre, estou criando de uma forma muito pura e entregando 100% dos meus anseios sentimentais e estéticos. Então acredito que minhas produções autorais e pessoais são as que mais me representam”, destaca.

Winny é formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), começou a criação há três anos. A forma com que ela se comunica com as cores e traços, mostra uma sensibilidade a sua história. “Acredito que eu escolhi a arte, desde nova sempre fui a criança que é apaixonada por arte e poder me desenvolver enquanto profissional dentro desse universo me deixa extremamente feliz e diariamente encantada pois até 2020 nunca imaginei ser uma possibilidade, hoje vejo que é sim muito possível”, relembra.

Vivendo um novo momento na arte, em que o Brasil se virou para o Norte, muitos artistas regionais estão se destacando no cenário nacional. Seja em streaming, literatura, música ou em outros setores artísticos, hoje, é possível conhecer um pouco mais sobre a gente para os diversos lugares.

“Acredito que as mídias estão cada vez mais focadas em representar o Brasil em toda sua extensão territorial e não apenas no eixo Rio-São Paulo, claro que há muitos questionamentos a serem feitos e me refiro à grande mídia também porque o norte sempre teve ícones que o representam majestosamente, mas hoje vejo que esse interesse fura um pouco a bolha e para quem é do Norte isso é muito rico”, avalia Winny.

Retratando a sustentabilidade, natureza, a cultura indígena e nortista, a ilustradora anseia por voos ainda mais altos: “Tenho uma enorme vontade de abrir uma loja online com ilustrações autorais que representem bem a nossa região e que possam alcançar pessoas de todo o Brasil, mas principalmente quem mora por aqui e se identifica com o meu trabalho de forma geral. Minha vontade é poder permitir que meus conterrâneos possam carregar consigo símbolos modernos e coloridos da sua própria terra”.