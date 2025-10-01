Ilustrador paraense é selecionado para lançar coleção em loja de departamento brasileira

A Amazônia vai ganhar ainda mais espaço nas vitrines de todo o Brasil! O ilustrador e oceanógrafo paraense Matheus Souza foi selecionado para desenvolver uma coleção autoral de camisetas em parceria com uma grande rede de lojas de departamento. A novidade, compartilhada inicialmente em julho pelo próprio artista em seu perfil no Instagram, @spacemartt, foi confirmada nesta quarta-feira (1º).

VEJA MAIS

Selecionado em um edital voltado para criativos da região Norte, Matheus ficou responsável por transformar elementos do cotidiano amazônico em arte. Entre as referências da coleção feita pelo ilustrador estão o Mercado de Peixe, no Ver-o-Peso, e a tradicional cuia com açaí, símbolos da cultura e da rotina paraense, e de quem mora em Belém.

“Muito feliz em anunciar (e ainda sem acreditar) que a spacemartt vai ter uma coleção autoral. Participei de um processo seletivo para representar a região Norte nessa coleção”, escreveu Matheus em suas redes sociais.

O trabalho do artista é marcado por traços detalhados e cores vibrantes, que refletem a diversidade da Amazônia. Em sua marca, Matheus retrata a cultura, o cotidiano e a identidade nortista, incluindo cenas à beira do rio, o consumo de açaí, a arquitetura popular e os movimentos culturais que moldam a vida da região. A coleção autoral será lançada oficialmente em 20 de outubro e estará disponível em todas as lojas da rede.