Avião de Virginia Fonseca enfrenta forte turbulência durante voo

A influenciadora Virginia Fonseca passou por um susto durante um voo rumo ao Rio de Janeiro, nesta semana. Em seu jatinho particular, ela enfrentou um período de forte turbulência, que a deixou nervosa e apreensiva. Nas redes sociais, Virginia contou que o episódio foi intenso o suficiente para fazê-la temer pelo pior.

“Teve uma hora que teve tanta turbulência que eu fiquei desesperada”, relatou após o pouso. Segundo ela, o desconforto foi tão grande que decidiu enviar uma mensagem para a mãe, Margareth Serrão, em busca de tranquilidade.

Ao receber o pedido da filha, Margareth contou que imediatamente começou a rezar. Em resposta, enviou uma foto segurando um terço e tentou acalmar a influenciadora.

“Deus está contigo. Estou em muita oração. Me avisa quando pousar”, escreveu.

Virginia afirmou que o apoio materno foi fundamental para enfrentar o momento de tensão. Depois da aterrissagem segura, fez questão de demonstrar gratidão. “Quem tem mãe tem tudo. Sempre será meu porto seguro”, declarou.