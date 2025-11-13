Virgínia Fonseca em Belém? Influenciadora aparece tomando tacacá 'estranho' no aeroporto

A influenciadora Virgínia Fonseca publicou, na noite desta quinta-feira (13/11), um vídeo em que aparece experimentando tacacá pela primeira vez. A gravação rapidamente repercutiu entre seguidores, especialmente paraenses, que notaram que a receita mostrada pela influenciadora era bem diferente do tacacá tradicional consumido na Amazônia.

A gravação, no entanto, foi feita em São Paulo, no Terminal BTG Pactual, espaço VIP do Aeroporto de Guarulhos onde o cardápio é assinado pelo chef Ivan Ralston, conhecido por preparar versões contemporâneas de pratos brasileiros. No menu, o item aparece na seção de sopas com a descrição: “camarões em tucupi e tapioca”.

As imagens chamaram atenção, especialmente porque o prato aparece gelado, com camarão rosa e tapioca em bolinhas, diferente da goma usada tradicionalmente.

No vídeo, Virgínia mostra o caldo e comenta estar animada para provar a iguaria. “Primeira vez que irei experimentar tacacá! Olhei no cardápio e pensei: ‘hum, vou experimentar’”, disse.

Ao mexer o caldo, a influenciadora se surpreende com a consistência e com os ingredientes da preparação. “Nunca comi, eita!”, comentou.

Seu amigo, que também provou o prato, reagiu de forma curiosa. “Gente, o que é isso?”, disse antes da colherada. Depois, completou: “Achei delícia, gente! Galera do Pará, vocês arrasaram”, apesar da careta inicial.

O tacacá é uma sopa quente e encorpada, tradicionalmente servida em cuias, feita com tucupi (caldo amarelo da mandioca), goma de tapioca, camarão seco e jambu, uma erva amazônica que provoca sensação de formigamento na boca. O prato é consumido principalmente no final da tarde e início da noite e é muito popular no Estado do Pará e em outras regiões da Amazônia.

A tradição paraense também já ganhou reconhecimento internacional. Em maio, o site especializado Taste Atlas incluiu o tacacá no top 10 dos melhores pratos do Brasil.