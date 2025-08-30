VÍDEO: Tacacá instantâneo? Influenciador paraense prova versão em pó do prato típico e viraliza

O tacacá, uma das comidas mais tradicionais do Pará, ganhou uma versão instantânea em pó e chamou atenção nas redes sociais. O influenciador digital Caio Ariel, conhecido como “Tradutor Paraense”, decidiu experimentar o produto e compartilhou sua reação em vídeo, que rapidamente viralizou entre os paraenses.

Durante o preparo, o criador de conteúdo usou o humor para comentar a experiência e fez piada com situações do dia a dia. Na legenda da publicação, ele brincou: “Tacacá Instantâneo?! 😱 Será que passou no teste do Tradutor? Kkkk Tu comerias? Vaaaain”.

Ao provar, Caio se surpreendeu com o sabor, mas não deixou de destacar diferenças. “É bacana. Olha, égua! O camarão é meio duro, salgadão. Claro que não é igual um tacacá novinho, fresquinho, feito na hora, mas pra quem tá na pedra, né?”, disse.

Nos comentários, ele continuou a diversão e tranquilizou os seguidores: “Ainda tô vivo”. O vídeo repercutiu e despertou a curiosidade de muitos paraenses.

O tacacá é uma sopa quente e encorpada, tradicionalmente servida em cuias, feita com tucupi (caldo amarelo da mandioca), goma de tapioca, camarão seco e jambu, uma erva amazônica que provoca sensação de formigamento na boca. O prato é consumido principalmente no final da tarde e início da noite e é muito popular no Estado do Pará e em outras regiões da Amazônia.

A tradição paraense também já ganhou reconhecimento internacional. Em maio, o site especializado Taste Atlas incluiu o tacacá no top 10 dos melhores pratos do Brasil.