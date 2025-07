VÍDEO: Chef Olivier Anquier aponta tacacá como o prato que melhor representa o Brasil

Olivier Anquier exalta o tacacá como prato que representa o Brasil. Durante participação no podcast "50 Mais", apresentado por Fernando Rocha e Fábio Atui, o chef francês surpreendeu ao destacar a comida típica da culinária paraense como o prato que melhor representa o país.

“É muito difícil dizer qual é o melhor, porque todas [as comidas brasileiras] têm uma particularidade. Agora, a mais brasileira, aos meus olhos, e que eu pego como referência de um quadro do que é o Brasil, é o tacacá”, afirmou Olivier, ao ser questionado sobre qual é a melhor comida do país.

O chef, nascido na França e naturalizado no Brasil há décadas, ressaltou a riqueza de influências culturais presentes na receita: “Leva o tucupi, que é extraído da mandioca brava e é uma receita profundamente indígena. Nesse caldo, se coloca o camarão seco, que é a intervenção portuguesa, o segundo povo. E por cima aquele traço verde nesse caldo amarelo, que é a flor de jambu, que é a Amazônia, a floresta”, detalhou.

Olivier Anquier é conhecido do público brasileiro por programas como “Diário do Olivier”, “Cozinheiros em Ação”, “Receitas GNT” e “Bake Off Brasil”. Confira o corte do chef falando sobre o tacacá:

O tacacá é uma sopa quente e encorpada, tradicionalmente servida em cuias, feita com tucupi (caldo amarelo da mandioca), goma de tapioca, camarão seco e jambu, uma erva amazônica que provoca sensação de formigamento na boca. O prato é consumido principalmente no final da tarde e início da noite e é muito popular no Estado do Pará e em outras regiões da Amazônia.

O corte da entrevista foi publicado nas redes sociais do podcast e recebeu comentários dos internautas, especialmente os paraenses. "Super concordo! É maravilhoso um tacacá e todo brasileiro deveria conhecer e provar", comentou uma seguidora. Outro reforçou: “Melhor gastronomia brasileira é, sem dúvida, a paraense.”