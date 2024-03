Tacacá é eleito um dos melhores pratos típicos do Brasil; confira o ranking

O tacacá conquistou o paladar de brasileiros de todo o país e foi eleito um dos melhores pratos típicos do Brasil em uma pesquisa realizada pelo Guia Viajar Melhor em parceria com a Travel Media PR. O ranking, que listou os 10 melhores pratos para saborear em território nacional, coloca o Pará em destaque.

Com sua origem indígena e presença marcante na região Amazônica, especialmente no Pará, a sopa, à base de tucupi, goma de tapioca, camarão seco e jambu, ficou na 8ª posição do ranking.

VEJA MAIS

A feijoada se destaca em primeiro lugar na lista, com 568 votos. A combinação de feijão preto e carnes de porco é sucesso nos restaurantes de todo o país e, geralmente, vem acompanhada por arroz, farofa e couve.

A popularidade do tacacá ganhou impulso recentemente com a música "Voando pro Pará", da cantora Joelma. O Pará também se destacou na pesquisa, ocupando o 3º lugar entre os melhores destinos gastronômicos do Brasil. Segundo site, os pratos do Estado têm fortes influências da cultura indígena, traços portugueses e africanos.

Veja o ranking completo de melhores pratos típicos:

• 1. Feijoada

• 2. Churrasco

• 3. Arroz com feijão

• 4. Moqueca

• 5. Feijão tropeiro

• 6. Baião de dois

• 7. Acarajé

• 8. Tacacá

• 9. Vatapá e cuscuz

• 10. Virado à paulista

Confira aqui a pesquisa completa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)