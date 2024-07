Ilha de Algodoal recebe show de DJ Lorran no último fim de semana de férias escolares

Dono de alguns dos hits mais pedidos nas festas paraenses, o DJ Lorran será o responsável por comandar o Tradicional Festão dos Carroceiros, evento que encerra as festividades de férias escolares na Ilha de Algodoal, localizada no município de Maracanã, no nordeste do Pará. A festa acontece no próximo sábado (3), na Sede dos Pescadores, informa sua assessoria de imprensa.

Será a primeira vez que o DJ se apresentará em Algodoal. Sobre sua participação, Lorran comentou: "Poder encerrar essa jornada de férias e memórias boas para o público, é sem dúvida uma honra para mim, vamos fazer história".

Natural de Barcarena, o artista passou a ganhar notoriedade como produtor musical e DJ no município e logo virou referência em um novo estilo que se popularizou, não apenas no Pará, como no resto do Brasil: o tecnofunk, gênero que mescla o tecnobrega paraense com o funk carioca.

“No atual cenário da música paraense, me sinto muito realizado em poder contribuir com a nossa música tecnobrega e meu objetivo sempre vai ser levar essa cultura para o mundo, afinal, eu faço o que eu amo e o que eu sempre quis fazer, então a gente só agradece a oportunidade”, refletiu o DJ sobre a cena musical do tecnobrega e do seu estilo, o tecnofunk paraense.

Com milhares de seguidores e ouvintes, o DJ promete agitar o público de Algodoal com o estilo que ficou famoso. Os ingressos estão disponíveis no site Amazônia Ticket, mais informações estão disponíveis através do número (91) 98386-0803, destaca sua assessoria.

Serviço:

Tradicional Festão dos Carroceiros com DJ Lorran

Quanto: Sábado, 3 de Agosto

Horário: às 21h

Onde: Sede dos Pescadores, Ilha de Algodoal

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)