Show da banda Nosso Tom agita Orla do Maçarico em programação da Rádio Liberal FM

Na noite desta sexta-feira (26/7), a orla do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste do Pará, recebeu um dos grandes destaques da música paraense. O show de verão promovido pela Rádio Liberal FM, que teve como atração a banda Nosso Tom, reuniu centenas de pessoas em uma programação marcada por muito agito, música e diversão.

A banda subiu ao palco pontualmente às 21h e foi recebida com entusiasmo pelo público. Com um repertório eclético que passeou pelos grandes sucessos do passado e hits atuais, a banda Nosso Tom não deixou ninguém parado. “É um enorme prazer estar aqui! Nós temos uma relação muito longa com a Rádio Liberal FM. Ao longo desses 25 anos da nossa história, já tivemos muitos encontros aqui no mês de julho”, anunciou o vocalista Júlio Cezar.

“Eu adoro esse tipo de show, que tem muitas famílias, muitas crianças. O nosso repertório é voltado para a história dos nossos 25 anos, desde as músicas do nosso primeiro disco até as mais novas e, logicamente, canções de outros artistas que gostamos, que tocam na Liberal e no show do Nosso Tom”, completou o cantor.

O radialista Markinho Pinheiro, locutor da Rádio Liberal FM, falou sobre a atração da sexta-feira e convocou o público para o show de encerramento, no sábado (27/2): “Foi um mês inteiro de muitos shows, praias e gente bonita. E já tá deixando saudades! Mas hoje vamos fechar com chave de ouro! Teremos a apresentação do Nosso Tom, que é uma das maiores bandas do Pará, e no sábado, outra grande atração estará nesse palco, a banda Fruto Sensual, que promete não deixar ninguém parado”.

Ambiente e estrutura

A noite, com céu estrelado e temperatura agradável, proporcionou o cenário perfeito para o evento. A estrutura montada na orla do Maçarico foi elogiada pelos presentes, que aproveitaram as diversas opções de comidas e bebidas oferecidas nos pontos de venda espalhados pela praia.

Moradora de Castanhal, a professora Soraya Feitosa, 43 anos, escolheu Salinópolis para passar o recesso escolar e não perdeu a oportunidade de curtir o show da banda Nosso Tom, na programação de verão da Rádio Liberal FM. “Adoro Nosso Tom, gosto muito de samba e de pagode, e estou adorando o evento. Estarei aqui no sábado também para curtir o show do Fruto Sensual, pois adoro a Valéria [vocalista], que é da minha terra”, disse a educadora.

Programação de sábado

Neste sábado (27), a banda Fruto Sensual promete dar continuidade ao clima de festa desse veraneio e sobe ao palco orla do Maçarico também às 20h. Para os organizadores do evento, a programação de shows da Rádio Liberal FM é uma oportunidade de vivenciar mais uma noite inesquecível de música e diversão em Salinópolis.

Serviço:

Sábado (27/07)

Show com a Banda Fruto Sensual

Local: palco do Maçarico (próximo à praça de alimentação)

Horário: 20h