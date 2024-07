Liberal FM leva shows de Nosso Tom e Fruto Sensual no último final de semana das férias em Salinas

Nesta sexta-feira (26) se inicia o último final de semana da programação de verão da Rádio Liberal FM, que neste mês de julho, proporcionou diversos shows gratuitos para os veranistas de Salinópolis. Desta vez, o comando da diversão ficará sob os cuidados das bandas Nosso Tom e Fruto Sensual.

As bandas se apresentarão no palco da orla do Maçarico, na sexta-feira (26) e sábado (27), em uma grande estrutura montada pela Liberal FM, que há mais de 20 anos recebe artistas dos mais variados estilos. A programação começa sempre às 20h, nas proximidades da praça de alimentação do local.

Nosso Tom

Nesta sexta-feira, a atração da noite será a banda Nosso Tom, um dos maiores grupos de pagode do Pará e que completa 25 anos de carreira em 2024. Feliz por estar de volta ao palco da programação, o vocalista do grupo, Júlio Cézar Patrício, afirma que o show realizado no evento sempre é diferente.

“E sempre um prazer tocar nesse palco, a gente faz esse show há mais de 20 anos, em parceria com a Liberal e é um show diferente, porque ele é mais família, e reúne pessoas que não gostam tanto das festas no Atalaia. É uma apresentação pra um público que tá com filho pequeno, por exemplo, e que às vezes, está a um tempo sem nos assistir. É uma oportunidade de encontrar essas pessoas e fazer um show em um clima familiar”, explica o cantor.

O artista destaca que o público pode esperar os grandes clássicos da banda, como as músicas 'Nossa História de Amor', 'Cristina' e 'Amar Você', mas também, a apresentação de composições mais recentes, como ‘Lei do Retorno’ lançada há cerca de um ano pelo grupo e que já é sucesso entre os fãs.

“’Lei do Retorno’ tem tido uma resposta muito forte do público, e ela foi gravada no nosso show do teatro da paz, o Nosso Tom Ao Vivo, e esse é um ano que a gente completa 25 anos de carreira. A gente nunca parou de produzir músicas novas, não somos um grupo que fica parado apenas naquilo que já foi feito, sempre temos projetos novos”, ressalta o artista.

No sábado, (27), a população que passar pelo Maçarico vai poder dançar muito ao som da banda Fruto Sensual, um dos grupos mais populares do estado, que desde 1995 lança músicas autorais nos mais diferentes estilos do brega.

Fruto Sensual

A cantora Valéria Paiva afirmou estar muito feliz em voltar para o palco da Liberal FM e promete levar um repertório eletrizante para o público.

“Faz tempo que a gente não toca esse local e agora vamos fazer esse show e eu fiquei muito feliz. É muito bom encontrar os nossos fãs que estão de férias, na praia. A lista de músicas é diferente, pois tocamos o brega, mas também damos uma esquentada no repertório. Nas redes sociais o público já tá animado, sempre interagindo com a gente, então a expectativa é de um grande show”, explica a artista.

Os hits ‘Príncipe Negro É um Show’, ‘Itamaraty’, ‘Pop Som’ e tantos outros não irão faltar no show da banda Fruto Sensual (Foto: Vannely Paiva)

Buscando sempre a inovação, Valéria conta que a banda lançará músicas inéditas em breve.

“A gente está com um álbum novo de tecnomelody e são 10 músicas, estamos na correria para gravar um set com esses lançamentos, porque é assim, a gente não pode parar, temos sempre que crescer e criar músicas novas”, diz a cantora.

Os hits ‘Príncipe Negro É um Show’, ‘Itamaraty’, ‘Pop Som’ e tantos outros não irão faltar no show, mas a cantora também afirma que haverá surpresas para o público que estiver presente.

“A gente tá levando um novo show, uma estrutura diferente, porque é show num espaço aberto e o público tá naquele clima. Além dos sucessos do primeiro CD, terão também músicas de 2010, que são os bregas de bachata, e também sucessos de outras bandas, que são referências no brega do Pará. Quem for no sábado, vá preparado e hidratado pra não ficar parado, porque eu vou fazer aquele show bem pra cima mesmo. Aceita meu amor”, conclui Valéria com o seu tradicional bordão.

Serviço:

Programação de Verão Liberal FM

Local: Orla do Maçarico, em Salinas

Horário: A partir das 20h

Sexta (26): Show de Nosso Tom

Sábado (27): Show de Fruto Sensual