Fruto Sensual encerra com chave de ouro shows da Rádio Liberal FM em Salinópolis

Na madrugada de domingo (28/07), a banda Fruto Sensual entregou uma noite memorável de música e diversão na orla do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste do Pará. A apresentação, que começou por volta das 1h30, atraiu um grande público que se reuniu próximo à praça de alimentação para prestigiar o show organizado pela Rádio Liberal FM.

Os organizadores do evento celebraram o sucesso da noite, destacando a energia contagiante da banda e a interação entusiástica do público. “A banda Fruto Sensual mais uma vez provou por que é uma das favoritas do nosso público, proporcionando um espetáculo inesquecível”, comentou Edmilson Mota, gerente da Rádio Liberal.

A professora Dalva Silva, 40 anos, moradora do município de Concórdia do Pará, é fã da banda Fruto Sensual. Ela foi curtir a atração ao lado da filha Larissa Silva, 12 anos. “Nós não queríamos perder por nada esse show, somos muito fãs da banda. Viemos cedo para cá e queremos dançar e cantar muito, pois a banda é maravilhosa”, disse Dalva Silva.

Durante a performance, a banda tocou uma seleção de seus maiores sucessos, levando a plateia ao delírio e transformando a orla do Maçarico em um verdadeiro palco de celebração. A qualidade sonora, aliada à presença de palco cativante dos dançarinos, garantiu que todos os presentes desfrutassem de uma experiência única.

Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual, contou que sente um carinho especial pelo município de Salinópolis. “Temos um carinho muito especial pelo município e encontramos os nossos fãs na melhor época do ano, que é quando eles estão curtindo e aproveitando o verão. A Rádio Liberal sempre dá um show! Aceita meu amor! Tá, meu bem?”, disse a artista.

O evento também destacou a importância das iniciativas culturais na cidade, com a Rádio Liberal FM reafirmando seu compromisso em promover entretenimento de qualidade para a comunidade local e turistas. “Nosso objetivo é sempre proporcionar momentos de alegria e união através da música, e a noite de hoje foi um exemplo perfeito disso”, afirmou o locutor Markinho Pinheiro.

Com o show da banda Fruto Sensual, Salinópolis teve mais uma noite marcada por boa música e diversão, reforçando a tradição de grandes eventos na orla do Maçarico. Os presentes já aguardam ansiosamente as próximas atrações da programação musical da Rádio Liberal FM.