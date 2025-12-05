Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Homens de Preto': Will Smith é cotado para novo filme da franquia; veja

Projeto ainda está nos primeiros passos, mas o estúdio já mira o retorno do astro ao papel que marcou época

Riulen Ropan
fonte

O escolhido para escrever o próximo capítulo é Chris Bremner. (Reprodução)

Uma das franquias de ficção científica mais icônicas dos anos 1990 pode estar prestes a ser reacendida. A Sony Pictures iniciou o desenvolvimento de um novo filme da saga Homens de Preto, responsável por quase US$ 2 bilhões (R$ 10,6 bilhões) em bilheteria ao longo de quatro longas estrelados por Will Smith e Tommy Lee Jones.

Novo roteiro já está em andamento

Segundo o Deadline, o escolhido para escrever o próximo capítulo é Chris Bremner, o roteirista que ajudou a revitalizar a franquia Bad Boys. Ele se tornou um nome estratégico dentro do estúdio após emplacar dois sucessos com Will Smith e assumir outros projetos de ação ligados ao ator.

Por enquanto, o novo Homens de Preto está em fase inicial e não há elenco definido.

VEJA MAIS

image 'A Hora do Rush' ganhará novo filme após lobby de Trump, diz jornalista
A Casa Branca, embora procurada por veículos de mídia nos Estados Unidos, não se manifestou sobre o caso

image Mario enfrenta novo inimigo em 1º trailer de 'Super Mario Galaxy: O Filme'
Super Mario Galaxy: O Filme é inspirado em Super Mario Galaxy, jogo da franquia da Nintendo lançado em 2007, para o então inovador Nintendo Wii

image Noah Centineo é confirmado como jovem Rambo em novo filme da franquia
Ator de “Para Todos os Garotos que Já Amei” assume papel de Sylvester Stallone em “John Rambo”, previsto para iniciar gravações em 2026

Sony quer Will Smith de volta

Embora ainda não exista negociação oficial, o estúdio já deixou clara sua intenção: Will Smith será o primeiro a ler o roteiro assim que o rascunho inicial estiver pronto.

A ideia é tentar convencê-lo a retornar como Agente J — seja como protagonista ou em um papel de mentor, nos moldes do que aconteceu com Creed, que passou o bastão para uma nova geração.

Força da franquia

Os três filmes originais, somados ao reboot de 2019, renderam US$ 1,9 bilhão e transformaram Homens de Preto em uma das propriedades mais valiosas da Sony.

O ótimo desempenho dos novos Bad Boys, também escritos por Bremner e que ultrapassaram US$ 800 milhões, reforçou a confiança do estúdio em reviver a marca.

Produção ainda indefinida

Ainda não há produtores confirmados, mas a tradição pesa: Walter F. Parkes e Laurie MacDonald comandaram os filmes anteriores, com Steven Spielberg como produtor executivo. O estúdio deve decidir o novo time criativo nas próximas etapas.

O que falta para o anúncio oficial?

Tudo depende da resposta de Will Smith ao roteiro. Ele só deve tomar qualquer decisão após analisar a primeira versão escrita por Bremner.

A Sony, por sua vez, mantém total sigilo e não comenta os planos oficialmente.

Por enquanto, o retorno do Agente J ainda é uma possibilidade — mas o movimento nos bastidores reacende o entusiasmo dos fãs. Caso o projeto avance, Homens de Preto pode ganhar uma nova fase e, quem sabe, trazer de volta um dos personagens mais marcantes da carreira de Will Smith.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homens de preto

Will Smith

Novo filme
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

HIT

Lucas Gavvi narra encontro de almas em novo single

Via dos Desejos” tem produção de Matheus Stiirmer, que já recebeu três indicações ao Grammy Latino

05.12.25 12h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

Luto no cinema internacional

Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat'

Astro de “Mortal Kombat” teve morte confirmada após sofrer complicações de um AVC, aos 75 anos

05.12.25 9h15

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

STREAMING

Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi

O negócio será concluído após a já prevista separação da divisão de redes globais da Warner Bros. Discovery

05.12.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda