'Homens de Preto': Will Smith é cotado para novo filme da franquia; veja

Uma das franquias de ficção científica mais icônicas dos anos 1990 pode estar prestes a ser reacendida. A Sony Pictures iniciou o desenvolvimento de um novo filme da saga Homens de Preto, responsável por quase US$ 2 bilhões (R$ 10,6 bilhões) em bilheteria ao longo de quatro longas estrelados por Will Smith e Tommy Lee Jones.

Novo roteiro já está em andamento

Segundo o Deadline, o escolhido para escrever o próximo capítulo é Chris Bremner, o roteirista que ajudou a revitalizar a franquia Bad Boys. Ele se tornou um nome estratégico dentro do estúdio após emplacar dois sucessos com Will Smith e assumir outros projetos de ação ligados ao ator.

Por enquanto, o novo Homens de Preto está em fase inicial e não há elenco definido.

Sony quer Will Smith de volta

Embora ainda não exista negociação oficial, o estúdio já deixou clara sua intenção: Will Smith será o primeiro a ler o roteiro assim que o rascunho inicial estiver pronto.

A ideia é tentar convencê-lo a retornar como Agente J — seja como protagonista ou em um papel de mentor, nos moldes do que aconteceu com Creed, que passou o bastão para uma nova geração.

Força da franquia

Os três filmes originais, somados ao reboot de 2019, renderam US$ 1,9 bilhão e transformaram Homens de Preto em uma das propriedades mais valiosas da Sony.

O ótimo desempenho dos novos Bad Boys, também escritos por Bremner e que ultrapassaram US$ 800 milhões, reforçou a confiança do estúdio em reviver a marca.

Produção ainda indefinida

Ainda não há produtores confirmados, mas a tradição pesa: Walter F. Parkes e Laurie MacDonald comandaram os filmes anteriores, com Steven Spielberg como produtor executivo. O estúdio deve decidir o novo time criativo nas próximas etapas.

O que falta para o anúncio oficial?

Tudo depende da resposta de Will Smith ao roteiro. Ele só deve tomar qualquer decisão após analisar a primeira versão escrita por Bremner.

A Sony, por sua vez, mantém total sigilo e não comenta os planos oficialmente.

Por enquanto, o retorno do Agente J ainda é uma possibilidade — mas o movimento nos bastidores reacende o entusiasmo dos fãs. Caso o projeto avance, Homens de Preto pode ganhar uma nova fase e, quem sabe, trazer de volta um dos personagens mais marcantes da carreira de Will Smith.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)