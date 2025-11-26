Capa Jornal Amazônia
'A Hora do Rush' ganhará novo filme após lobby de Trump, diz jornalista

A Casa Branca, embora procurada por veículos de mídia nos Estados Unidos, não se manifestou sobre o caso

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Filme de ação será exibido às 14h10 deste sábado (11) (Reprodução/Rolling Stone)

Veículos especializados na indústria de cinema nos Estados Unidos já noticiavam que a Paramount queria reviver a franquia A Hora do Rush. A novidade é que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria feito lobby para que a sequência saísse do papel, envolvendo o diretor Brett Ratner, acusado de má conduta e assédio sexual em 2017.

De acordo com o jornalista Matthew Belloni, ex-editor da revista The Hollywood Reporter, Trump teria acionado Larry Ellison. Ellison é o maior acionista da Paramount e pai de David Ellison, CEO do estúdio, para agir em nome de Brett Ratner.

Belloni noticiou em seu perfil no X, antigo Twitter, a informação. Segundo ele, "A Paramount vai lançar A Hora do Rush 4 depois de pressão de Trump em nome de Brett Ratner. Acordo de distribuição. O produtor Tarak Ben Ammar está buscando financiamento. Preparem-se para a versão mais idiota possível de mídia estatal", escreveu o jornalista.

Casa Branca não se manifestou

A Casa Branca, embora procurada por veículos de mídia nos Estados Unidos, não se manifestou oficialmente sobre o caso. A polêmica gerada pela suposta intervenção de Donald Trump continua sem esclarecimentos do governo.

Relembre a franquia A Hora do Rush

A franquia A Hora do Rush é centrada na dupla formada pelo detetive James Carter (Chris Tucker) e pelo inspetor de Hong Kong Lee (Jackie Chan). O primeiro filme, lançado em 1998, apresenta os dois agentes colaborando, a contragosto, para resgatar a filha sequestrada de um diplomata chinês.

A fórmula dos filmes combina artes marciais coreografadas por Chan, o humor acelerado de Tucker e um enredo policial leve. Esta mistura de elementos contribuiu para o sucesso e reconhecimento da série de filmes.

Sucesso de bilheteria global

O impacto comercial da franquia foi expressivo globalmente. O filme inaugural arrecadou cerca de 244 milhões de dólares mundialmente, conforme dados da plataforma Box Office Mojo.

O grande sucesso impulsionou as continuações de 2001 e 2007, que também tiveram bom desempenho nas bilheterias globais. Isso consolidou A Hora do Rush como uma das parcerias de ação e comédia mais populares do cinema.

Palavras-chave

CINEMA/A HORA DO RUSH/NOVO FILME/TRUMP/LOBBY
Cultura
.
