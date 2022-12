‘Hétero top’: Luma Bony participou do filme ‘Atena’; saiba mais

Com data de lançamento prevista para o próximo ano, e inspirado em fatos reais, o filme “Atena” traz a história de uma mulher, de mesmo nome, que sofreu abusos enquanto era criança e busca justiça para o caso. A ideia de levar esse acontecimento para os cinemas veio do roteirista Enrico Peccin que teve conhecimento desse fato e se inspirou nele para escrever o roteiro. A produção reúne no elenco nomes conhecidos como Thiago Fragoso e Mel Lisboa, que interpreta a protagonista.

Gravado em Gramado, no Sul do país, as gravações aconteceram no ano passado e apresentam como pano de fundo a cidade que possui diversas características europeias, além de ser o cenário propício para o filme de suspense. A previsão é que o longa seja lançado nos cinemas e também nas plataformas de streaming, como afirma o diretor Caco Souza. Conhecida por atuar em diversas novelas da Rede Globo e outras emissoras, Mel Lisboa acaba de terminar as gravações de “Cara e Coragem”, novela das 7 da TV carioca, e é uma das atrizes mais conhecidas, principalmente por interpretar papéis como Anita, em “Presença de Anita”, Dalila, e "Sansão e Dalila”, e Thereza, na série “Coisa Mais Linda”, da Netflix.

No longa, ela atua como a misteriosa Atena, que tem como ajuda o jornalista interpretado por Thiago Fragoso, outro artista conhecido das telonas brasileiras. Luma Bony, jovem paraense cuja morte causou comoção na internet nos últimos dias, também participou do filme e interpretou a recepcionista de uma academia, onde a protagonista começa a frequentar para investigar um homem que é seu alvo. “Na primeira participação dela como atriz, ela contracena com uma das atrizes mais consagradas da geração dela, a Mel Lisboa”, diz o diretor.

Amigo do pai da jovem que também era criadora de conteúdo para as redes sociais, Caco conta que enquanto fazia a escolha do elenco lembrou do desejo da paraense em atuar e se impressionou com o material e empenho dela. “Entrei em contato com ela que me mandou o material, muita coisa bacana. Ela era uma pessoa muito expansiva, inteligente, alegre e muito talentosa que tinha o sonho de começar a vida como atriz”, revelou.

Segundo ele, durante o início do projeto, que aconteceu em meio ao contexto da pandemia, muito era feito de forma remota e Luma sempre se demonstrou dedicada. “Ela participou de todas as leituras, sempre muito interessada no processo”, frisou ele.

Assim como a notícia da morte pegou muitos na capital paraense de surpresa, a equipe do filme se mostrou chocada após saber a causa da morte de Luma. O perfil do longa (@atenafilme) publicou uma foto dela pedindo justiça pela jovem. Nos comentários, os colegas de elenco, Mel e Thiago relembraram dela e lamentaram a perda. “Não é possível, não estou acreditando”, disse a atriz.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)