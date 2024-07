Heraldo Ramos faz apresentação gratuita em Outeiro e Mosqueiro

O cantor Heraldo Ramos vai embalar o verão dos paraenses neste fim de semana em show gratuito. Presença confirmada no projeto “Um Palco para Todos Os Sons”, que faz parte da “Onda Equatorial”, o artista se apresenta sábado (20), em Outeiro, e domingo (21), em Mosqueiro.

Com apresentações marcadas para às 17h30, os palcos estão localizados, respectivamente, na Praia do Amor, entre as barracas Pré-Mar e Brisas, e na Praia do Chapéu Virado.

“Muita gente fala que o verão tem a minha cara, cantando e estando à frente da banda Fruta Quente. Dessa vez está sendo bem legal, bem diferente porque é o Eraldo Ramos que está com a agenda de verão. É a primeira vez que faço shows neste período com o meu trabalho solo. Está sendo uma experiência fantástica porque posso cantar coisas que eu não canto no Fruta Quente e claro, algumas músicas da banda. Está sendo super legal misturar esse repertório, as pessoas tem entendido o que eu quero fazer, tem entendido essa cara nova e tem sido uma experiência superlegal, as pessoas têm curtido muito. Já me apresentei dois dias em Salinas, agora vou fazer Outeiro e Mosqueiro, a expectativa tá cada vez melhor”, pontua o cantor.

O diferencial dessas duas apresentações é que elas vão ser gratuitas e para contemplar o fim de tarde dos balneários mais badalados de Belém.

“Democratizar o canto, isso é muito legal, democratizar atrações, cultura e música, para as pessoas que de repente não tem condição de pagar para te ver numa casa noturna. Isso é fantástico, é assim gratificante a gente encontrar pessoas que falam, que tocam nisso aí: ‘Poxa, que bom que você está aqui de graça para gente assistir’. O setor privado tem que cada vez mais se envolver nisso e poder reproduzir para população em forma de arte. Eu acho que isso é uma tendência, das grandes empresas investirem cada vez mais nessa democratização. Fico muito feliz de estar com o pé nisso e digo: é só o começo! Como a experiência está sendo fantástica para mim e para as empresas, acho que essa é uma tendência muito forte que não vai acabar mais. Viva a democratização da arte do canto!”, avalia Heraldo Ramos.

Além do cantor, se apresentam no projeto “Um Palco para Todos Os Sons”, em Mosqueiro, no sábado (20), Juliano Goiano e DJ Júnior Monteiro e no domingo (21), terá Heraldo Ramos e DJ Júnior Monteiro.

No sábado (20), em Outeiro, se apresentam o DJ Robinho e Heraldo Ramos, e no domingo (21), DJ Robinho e Grupo de Carimbó Jurupari da Ilha de Caratateua.

Em Salinas, se apresentam no sábado (20), Sax Valdson e Caio Campelo, e no domingo (21), Sax Valdson e Leandro Lê e Trio

O “Um Palco para Todos Os Sons” junto com o “Onda”, formam a “Onda Equatorial”, que tem patrocínio da Equatorial Energia, através da Lei Semear, do Governo do Estado do Pará.

O “Onda Equatorial” leva neste mês de julho consciência ambiental e cultura para as praias do litoral paraense, com ações de preservação e educação ambiental, música e contemplação da natureza.

O “Um Palco para Todos Os Sons”, através do “Onda Equatorial”, leva até essas praias, atrações culturais que fazem uma mistura de sons para agradar todos os públicos. Com apresentações de artistas locais de diversos seguimentos, o veranista poderá curtir artistas do samba, pagode, sertanejo, dentre outros ritmos, em um espaço cultural temático.

Já o “Onda”, que também faz parte do movimento a “Onda Equatorial”, terá equipes de limpeza formadas por moradores locais, que contarão com apoio de quadricículos para facilitar o armazenamento e o transporte do material recolhido, para que o trabalho seja otimizado e as praias fiquem limpas em um espaço curto de tempo. Vale lembrar, que durante o mês de julho, as faixas de areias ficam tomadas por garrafas pets, de vidro, e de latas deixadas.