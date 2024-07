Rádio Liberal FM leva shows de Nirah Beat e banda Virtudão no final de semana em Salinas

A população que está curtindo o verão em Salinópolis terá mais motivos para ficar animada neste neste final de semana com a programação da Rádio Liberal FM, que levará ao público os shows gratuitos de Nirah Beat, na sexta-feira (19), e da banda Virtudão, no sábado (20).

A programação, que é realizada há mais de 20 anos pela Rádio Liberal, já se tornou uma tradição muito aguardada no verão paraense, principalmente pelos turistas que vão a Salinas em busca de shows musicais. As apresentações começam sempre às 20h, no palco do Maçarico, próximo da praça de alimentação.

Nirah Beat

Animada para a apresentação na programação da Rádio Liberal, Nirah Beat esteve ensaiando com sua banda na quinta-feira (17), alinhando os últimos detalhes para o show no maçarico. Ela conta que irá surpreender o público com um show novo, onde ela mistura diferentes ritmos no chamado beat melody.

“Estamos com o show novo, o “Lets Nirah”, e ta sendo um momento especial tanto para o público, tanto pra gente, que estamos apresentando o novo show pra chegar chegando no verão de Salinas. É uma nova fase, um novo ciclo da minha carreira em que agora beat melody, que é o tecnomelody com uma repaginada. Ele tem a mesma essência, mas a gente incrementa instrumentos de música eletrônica”, explica a cantora.

A artista expressa que ama os diversos gêneros musicais presentes na cultura paraense e afirma que eles estarão representados em seu show.

“No Pará, a gente sempre se sente à vontade, porque a galera curte o nosso tecnomelody, a cumbia, o brega, tem vários ritmos da nossa terra que são misturados. É incrível sentir essa energia do público, e esse show está sendo uma oportunidade pra mim, que estou nessa nova fase, ta sendo um presente pra mim”, destaca.

Nirah também ressalta que cantará no show as músicas mais recentes da carreira, como a ‘Beber Todas’, lançada há dois meses, e também, canções clássicas de bandas paraenses, que nunca podem faltar em suas apresentações.

“A ‘Tacaca’ da Joelma, não pode faltar, e claro, as nossas marcantes, das bandas que fazem sucesso da música paraense, AR 15, Viviane Batidão, eu costumo dizer que esse show é uma homenagem à música paraense, aos nossos artistas, paraenses, que vem construindo toda essa história”, acrescenta a artista, que já possui 8 anos de carreira profissional, desde que se apresentou no palco do The Voice, em 2016.

Banda Virtudão

No sábado (20), a festa não para na programação da rádio Liberal, pois será comandada pela banda Virtudão. O grupo, que toca pagode em diversos eventos no Pará, irá apresentar um show diferenciado para o público do maçarico, com músicas de diversos gêneros.

“A expectativa ta lá em cima, porque tem muitos anos que não vamos no palco da Liberal e ta sendo um verão muito especial pra gente, porque estamos conseguindo shows maravilhosos. ter esse convite, pra um palco que passa tanta gente boa, é pra gente e um prazer enorme. Então o público pode esperar um show eclético, pra todas as idades, e com o astral lá em cima”, destaca o cantor Everton Rodrigues, que se apresenta na banda ao lado de Letícia Moura.

Por se tratar de um show de verão, feito próximo à praia, o cantor afirma estar ainda mais empolgado, pela oportunidade de apresentar o projeto da Virtudão.

Tem uma energia diferente porque a gente consegue fazer um show para um público diferente, de outros estados, de interiores do estado. A gente poder mostrar o nosso trabalho pra essas pessoas, que estão passando as férias, aproveitando o verão, pra gente é muito especial e por isso a gente cria a expectativa. Porque se fomos convidados é porque confiam que a gente pode fazer um show muito legal, e é um show fora da curva que a gente se prepara para fazer”, expressa o músico.

Everton garante que o público que comparecer ao show não vai ficar parado, já que a banda preparou um repertório especial.

“A nossa essência é samba e pagode, mas temos feito um show eclético. A gente vai tocar brega, sertanejo, axé, um pouco de tudo, mas claro, sem perder a nossa essência. O nosso show tem como característica ser um show pra cima, são músicas pra ninguém ficar parado”, pontua Everton.

A programação do Verão Liberal acontece sempre aos finais de semana de julho, e na semana que vem ela continuará com shows de Nosso Tom, na sexta-feira (26), e banda Msynck, no sábado (27).