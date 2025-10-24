Capa Jornal Amazônia
Helder Barbalho reconhece Banda AR-15 como patrimônio cultural e imaterial do Pará

A Assembleia Legislativa do Pará aprovou anteriormente a proposta, que tem autoria do deputado Chicão

O Liberal
fonte

Antes da aprovação pelo chefe do executivo estadual, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no dia 20 de outubro, acatou a proposta (Divulgação)

O governador Helder Barbalho promulgou por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) a lei nª 11.235/2025 que torna a obra artística da Banda AR-15 patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará. A lei entrou em vigor nesta quinta-feira, 23.

Nas redes sociais, o perfil oficial da banda comemorou a notícia: “Agora é oficial. O nosso governador do Pará, Helder Barbalho, publicou decreto que torna a obra musical da banda AR-15 patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará. A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará”, publicou o grupo.

Antes da aprovação pelo chefe do executivo estadual, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no dia  20 de outubro, acatou a proposta, criada pelo deputado e presidente da casa de leis, Chicão (MDB). A proposta foi apresentada em 3 de junho de 2025 e pretendia reconhecer oficialmente a contribuição do grupo e de seu líder, o músico Harrisson Lemos, para a cultura musical amazônica.

Chicão destacou que o reconhecimento à Banda AR15 é uma forma de valorizar uma história de talento, inovação e identidade regional. “Harrisson Lemos é um artista que levou o tecnomelody para o Brasil e para o mundo, mantendo viva a essência da música produzida na Amazônia. Sua trajetória representa o espírito criativo e batalhador do povo paraense”, afirmou o presidente da Alepa.

Na ocasião da aprovação pela Alepa, o deputado estadual Bob Fllay (PRD) parabenizou Chicão pela iniciativa, e disse ainda que a trajetória da banda justifica o reconhecimento. "Posso dizer que a AR15 é a banda responsável pela ótima aceitação que hoje o tecnomelody tem. Eles insistiram quando ninguém dava valor, quando não tocava na TV, são 20 anos de sucesso e eles nunca pararam. Estão fortalecendo a cultura", discursou o parlamentar.

A justificativa do projeto ressalta a importância da obra de Harrisson Lemos, nascido em 25 de novembro de 1986, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Filho de uma família de músicos, Lemos começou a tocar bateria aos quatro anos e, ainda criança, ganhou destaque nas rádios e programas de televisão com sucessos que marcaram o Norte e o Nordeste do país. Aos 16 anos, iniciou carreira solo e, em 2006, fundou a Banda AR15, considerada um divisor de águas no cenário do tecnomelody paraense.

Segundo Chicão, a lei aprovada valoriza uma das manifestações culturais mais autênticas do Estado. “A AR15 é um marco na história da música popular paraense. Ao transformar essa obra em patrimônio imaterial, o Parlamento reconhece não apenas um artista, mas toda uma geração que expressa nossa identidade por meio do som, da dança e da alegria”, destacou o deputado.

