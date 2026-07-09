'Hacks': conheça a série de comédia mais indicada da história do Emmy

O Emmy Awards 2026 confirmou o que a crítica e o público já vinham destacando: "Hacks" é uma das maiores comédias da atualidade. Em sua quinta e última temporada, a produção da HBO Max entrou para a história ao conquistar 24 indicações, tornando-se a série de comédia mais lembrada em uma única edição da principal premiação da televisão americana.

Com o feito, a produção superou o recorde de "O Estúdio", que havia recebido 23 indicações no ano passado, além de ultrapassar marcas estabelecidas por "O Urso" e "Schitt's Creek", tornando também sua temporada final a mais indicada da história do Emmy.

VEJA MAIS

Desde a estreia, em 2021, "Hacks" conquistou público e crítica ao acompanhar a relação entre Deborah Vance (Jean Smart), uma veterana da comédia em busca de se reinventar, e Ava Daniels (Hannah Einbinder), uma jovem roteirista contratada para renovar o repertório da artista.

A dinâmica entre as duas protagonistas, marcada por conflitos, humor ácido e uma amizade divertida construída ao longo dos episódios, tornou-se o principal trunfo da série.

Na temporada de despedida, Deborah e Ava retornam a Las Vegas após a falsa notícia da morte da comediante, dando sequência à relação complexa que guiou toda a narrativa.

'Hacks' quebra recorde e se torna a comédia mais indicada da história do Emmy. (Divulgação/HBO Max)

Série encerra trajetória cercada de recordes

Além das 24 indicações deste ano, "Hacks" chega ao Emmy 2026 acumulando 12 estatuetas, consolidando-se como uma das produções mais premiadas da HBO Max.

A despedida também impressiona pelo reconhecimento ao elenco. Ao todo, a série recebeu 10 indicações nas categorias de atuação, incluindo:

Jean Smart

Hannah Einbinder

Paul W. Downs

Megan Stalter

Leslie Bibb

Cherry Jones

Laurie Metcalf

Kaitlin Olson

Lauren Weedman

Christopher McDonald

Jean Smart pode alcançar novo feito histórico

Jean Smart pode se tornar uma das atrizes mais premiadas da história do Emmy. (Divulgação/HBO Max)

Grande favorita na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia, Jean Smart pode ampliar ainda mais sua coleção de prêmios.

Caso vença novamente pelo papel de Deborah Vance, a atriz fará história ao conquistar o Emmy por todas as temporadas da série, além de chegar ao oitavo troféu da carreira e tornar-se uma das atrizes mais premiadas da história da premiação.

'Hacks' disputa principal prêmio da noite

A produção concorre ao Emmy de Melhor Série de Comédia, uma das categorias mais aguardadas da premiação.

Entre as concorrentes estão:

Abbott Elementary

Margô Está em Apuros

O Urso

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

Falando a Real

Widow's Bay

A cerimônia do Emmy Awards 2026 será realizada em 14 de setembro, em Los Angeles.

Veja a lista completa dos principais indicados ao Emmy 2026:

Melhor Ator em Série de Drama

Sterling K. Brown — Paradise

Gary Oldman — Slow Horses

Mark Ruffalo — Task

Rufus Sewell — O Diplomata

Noah Wyle — The Pitt

Melhor Atriz em Série de Drama

Carrie Coon — A Era Dourada

Chase Infiniti — The Testaments

Keri Russell — O Diplomata

Rhea Seehorn — Pluribus

Zendaya — Euphoria

Melhor Série de Drama

O Diplomata (The Diplomat)

A Era Dourada (The Gilded Age)

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Seus Amigos e Vizinhos (Your Friends & Neighbors)

Melhor Ator em Série de Comédia

Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man

Steve Carell — Rooster

Matthew Rhys — Widow's Bay

Jason Segel — Shrinking

Martin Short — Only Murders in the Building

Melhor Atriz em Série de Comédia

Quinta Brunson — Abbott Elementary

Ayo Edebiri — O Urso

Elle Fanning — Margo's Got Money Troubles

Lisa Kudrow — The Comeback

Jean Smart — Hacks

Melhor Série de Comédia

Abbott Elementary

O Urso (The Bear)

Hacks

Margo's Got Money Troubles

Ninguém Quer Isso (Nobody Wants This)

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow's Bay

Melhor Atriz em Minissérie ou Série Antológica

Claire Danes — The Beast in Me

Sally Field — Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan — Beef

Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Sarah Snook — All Her Fault

Melhor Ator em Minissérie ou Série Antológica

Riz Ahmed — Bait

Jason Bateman — Black Rabbit

Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac — Beef

Matthew Rhys — The Beast in Me

Melhor Minissérie ou Série Antológica

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Melhor Telefilme (Television Movie)

Heads of State

Miss You, Love You

People We Meet on Vacation

Remarkably Bright Creatures

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática

Taylor Dearden — The Pitt

Fiona Dourif — The Pitt

Allison Janney — O Diplomata

Katherine LaNasa — The Pitt

Sepideh Moafi — The Pitt

Julianne Nicholson — Paradise

Karolina Wydra — Pluribus

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática

Patrick Ball — The Pitt

Billy Crudup — The Morning Show

Shawn Hatosy — The Pitt

Gerran Howell — The Pitt

Jack Lowden — Slow Horses

Tom Pelphrey — Task

Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Dale Dickey — Widow's Bay

Hannah Einbinder — Hacks

Janelle James — Abbott Elementary

Kate O'Flynn — Widow's Bay

Michelle Pfeiffer — Margo's Got Money Troubles

Megan Stalter — Hacks

Jessica Williams — Shrinking

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Colman Domingo — The Four Seasons

Paul W. Downs — Hacks

Harrison Ford — Shrinking

Nick Offerman — Margo's Got Money Troubles

Stephen Root — Widow's Bay

Michael Urie — Shrinking

Tyler James Williams — Abbott Elementary

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada, Antológica ou Telefilme

Linda Cardellini — DTF St. Louis

Dakota Fanning — All Her Fault

Laurie Metcalf — Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday — DTF St. Louis

Youn Yuh-jung — Beef

Constance Zimmer — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, Antológica ou Telefilme

Jason Bateman — DTF St. Louis

Richard Gadd — Half Man

David Harbour — DTF St. Louis

Richard Jenkins — DTF St. Louis

Charles Melton — Beef

Nick Offerman — Death by Lightning

Melhor Reality de Competição

Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul's Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

Melhor Programa de Variedades

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC