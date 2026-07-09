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'Hacks': conheça a série de comédia mais indicada da história do Emmy

Produção da HBO Max encerra a trajetória com recordes e uma despedida aclamada pela crítica, consolidando-se como uma das maiores comédias da televisão

Hannah Franco
fonte

'Hacks': a despedida perfeita da comédia que conquistou o Emmy (Divulgação/HBO Max)

O Emmy Awards 2026 confirmou o que a crítica e o público já vinham destacando: "Hacks" é uma das maiores comédias da atualidade. Em sua quinta e última temporada, a produção da HBO Max entrou para a história ao conquistar 24 indicações, tornando-se a série de comédia mais lembrada em uma única edição da principal premiação da televisão americana.

Com o feito, a produção superou o recorde de "O Estúdio", que havia recebido 23 indicações no ano passado, além de ultrapassar marcas estabelecidas por "O Urso" e "Schitt's Creek", tornando também sua temporada final a mais indicada da história do Emmy.

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Desde a estreia, em 2021, "Hacks" conquistou público e crítica ao acompanhar a relação entre Deborah Vance (Jean Smart), uma veterana da comédia em busca de se reinventar, e Ava Daniels (Hannah Einbinder), uma jovem roteirista contratada para renovar o repertório da artista.

A dinâmica entre as duas protagonistas, marcada por conflitos, humor ácido e uma amizade divertida construída ao longo dos episódios, tornou-se o principal trunfo da série.

Na temporada de despedida, Deborah e Ava retornam a Las Vegas após a falsa notícia da morte da comediante, dando sequência à relação complexa que guiou toda a narrativa.

image 'Hacks' quebra recorde e se torna a comédia mais indicada da história do Emmy. (Divulgação/HBO Max)

Série encerra trajetória cercada de recordes

Além das 24 indicações deste ano, "Hacks" chega ao Emmy 2026 acumulando 12 estatuetas, consolidando-se como uma das produções mais premiadas da HBO Max.

A despedida também impressiona pelo reconhecimento ao elenco. Ao todo, a série recebeu 10 indicações nas categorias de atuação, incluindo:

  • Jean Smart
  • Hannah Einbinder
  • Paul W. Downs
  • Megan Stalter
  • Leslie Bibb
  • Cherry Jones
  • Laurie Metcalf
  • Kaitlin Olson
  • Lauren Weedman
  • Christopher McDonald

Jean Smart pode alcançar novo feito histórico

image Jean Smart pode se tornar uma das atrizes mais premiadas da história do Emmy. (Divulgação/HBO Max)

Grande favorita na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia, Jean Smart pode ampliar ainda mais sua coleção de prêmios.

Caso vença novamente pelo papel de Deborah Vance, a atriz fará história ao conquistar o Emmy por todas as temporadas da série, além de chegar ao oitavo troféu da carreira e tornar-se uma das atrizes mais premiadas da história da premiação.

'Hacks' disputa principal prêmio da noite

A produção concorre ao Emmy de Melhor Série de Comédia, uma das categorias mais aguardadas da premiação.

Entre as concorrentes estão:

  • Abbott Elementary
  • Margô Está em Apuros
  • O Urso
  • Ninguém Quer
  • Only Murders in the Building
  • Falando a Real
  • Widow's Bay

A cerimônia do Emmy Awards 2026 será realizada em 14 de setembro, em Los Angeles. 

Veja a lista completa dos principais indicados ao Emmy 2026:

Melhor Ator em Série de Drama

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Mark Ruffalo — Task
  • Rufus Sewell — O Diplomata
  • Noah Wyle — The Pitt

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Carrie Coon — A Era Dourada
  • Chase Infiniti — The Testaments
  • Keri Russell — O Diplomata
  • Rhea Seehorn — Pluribus
  • Zendaya — Euphoria

Melhor Série de Drama

  • O Diplomata (The Diplomat)
  • A Era Dourada (The Gilded Age)
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Seus Amigos e Vizinhos (Your Friends & Neighbors)

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
  • Steve Carell — Rooster
  • Matthew Rhys — Widow's Bay
  • Jason Segel — Shrinking
  • Martin Short — Only Murders in the Building

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri — O Urso
  • Elle Fanning — Margo's Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow — The Comeback
  • Jean Smart — Hacks

Melhor Série de Comédia

  • Abbott Elementary
  • O Urso (The Bear)
  • Hacks
  • Margo's Got Money Troubles
  • Ninguém Quer Isso (Nobody Wants This)
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Widow's Bay

Melhor Atriz em Minissérie ou Série Antológica

  • Claire Danes — The Beast in Me
  • Sally Field — Remarkably Bright Creatures
  • Carey Mulligan — Beef
  • Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
  • Sarah Snook — All Her Fault

Melhor Ator em Minissérie ou Série Antológica

  • Riz Ahmed — Bait
  • Jason Bateman — Black Rabbit
  • Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac — Beef
  • Matthew Rhys — The Beast in Me

Melhor Minissérie ou Série Antológica

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Beef
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Melhor Telefilme (Television Movie)

  • Heads of State
  • Miss You, Love You
  • People We Meet on Vacation
  • Remarkably Bright Creatures
  • Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática

  • Taylor Dearden — The Pitt
  • Fiona Dourif — The Pitt
  • Allison Janney — O Diplomata
  • Katherine LaNasa — The Pitt
  • Sepideh Moafi — The Pitt
  • Julianne Nicholson — Paradise
  • Karolina Wydra — Pluribus

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática

  • Patrick Ball — The Pitt
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Shawn Hatosy — The Pitt
  • Gerran Howell — The Pitt
  • Jack Lowden — Slow Horses
  • Tom Pelphrey — Task
  • Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Dale Dickey — Widow's Bay
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Janelle James — Abbott Elementary
  • Kate O'Flynn — Widow's Bay
  • Michelle Pfeiffer — Margo's Got Money Troubles
  • Megan Stalter — Hacks
  • Jessica Williams — Shrinking

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Colman Domingo — The Four Seasons
  • Paul W. Downs — Hacks
  • Harrison Ford — Shrinking
  • Nick Offerman — Margo's Got Money Troubles
  • Stephen Root — Widow's Bay
  • Michael Urie — Shrinking
  • Tyler James Williams — Abbott Elementary

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada, Antológica ou Telefilme

  • Linda Cardellini — DTF St. Louis
  • Dakota Fanning — All Her Fault
  • Laurie Metcalf — Monster: The Ed Gein Story
  • Joy Sunday — DTF St. Louis
  • Youn Yuh-jung — Beef
  • Constance Zimmer — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, Antológica ou Telefilme

  • Jason Bateman — DTF St. Louis
  • Richard Gadd — Half Man
  • David Harbour — DTF St. Louis
  • Richard Jenkins — DTF St. Louis
  • Charles Melton — Beef
  • Nick Offerman — Death by Lightning

Melhor Reality de Competição

  • Dancing With the Stars (ABC)
  • RuPaul's Drag Race (MTV)
  • Survivor (CBS)
  • Top Chef (Bravo)
  • The Traitors (Peacock)

Melhor Programa de Variedades

  • The Daily Show (Comedy Central)
  • Jimmy Kimmel Live! (ABC)
  • Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)
  • The Late Show with Stephen Colbert (CBS)
  • Saturday Night Live (NBC
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