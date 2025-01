Guto Risuenho lança novo álbum, ‘Legado de Pai’, em tributo ao pai e às vítimas da pandemia

O cantor e compositor Guto Risuenho decidiu transformar a dor e a saudade em inspiração. Na próxima quarta-feira (22/01), ele lançará seu novo álbum, ‘Legado de Pai’, em uma data carregada de significado: o aniversário de seu pai, falecido no início da pandemia da covid-19. Com 10 faixas, o álbum presta homenagem à figura paterna do artista, considerado uma de suas maiores influências musicais, e também às vítimas da pandemia. O álbum estará disponível nas principais plataformas digitais.

Segundo o artista, a paixão pela música nasceu ainda na infância, graças à influência de seu pai. "Meu pai sempre foi uma influência muito marcante na minha vida, porque foi através dele que eu me interessei pela música. Embora bancário, ele foi músico durante um período da adolescência e sempre teve um amor fora do normal pela música. Com seis anos, ele já me levava para as serestas, onde tocava violão, e eu aprendi a cantar músicas de Cartola, Noel Rosa, e outros artistas atemporais", relembrou Guto.

Ele disse ter encontrado na música uma forma de homenagear seu pai, que faleceu no início da pandemia, em um período em que despedidas tradicionais, como velórios, não eram possíveis.

“O meu pai morreu logo no comecinho da pandemia, quando não se podia ter velório, não se podia ter nada. Então a gente chegou ainda a fazer uma homenagem bem grande para ele no teatro, com o show voltado a contar a história dele”, contou.

Dessa vivência, surgiu a inspiração para criar o álbum, um tributo musical que reúne as influências herdadas de seu pai e uma conexão profunda com suas origens. “Eu me senti como compositor de fazer um disco que fosse para ele, em cima das influências que ele me trouxe. E tem muita influência do xote Bragantino, porque o meu pai era de Bragança”, explicou o cantor.

A obra também traz o coco, MPB e forró, resgatando memórias de infância e tradições familiares. "Meu pai era de Bragança, e o xote Bragantino está muito presente nesse disco. É algo que meu avô dançava com a minha avó, meu pai com a minha mãe, e que eu trago como uma homenagem às nossas raízes", acrescentou.

Já as letras que buscam tocar na memória afetiva de quem viveu perda irreparáveis. Para Guto, o disco é uma forma de transformar a dor em poesia e oferecer conforto aos que enfrentaram perdas. "Quero que as pessoas sintam nostalgia e saudade, mas sem a dor presente. É uma homenagem a todos que se foram, trazendo luz em forma de música e memória”, afirmou Guto.

Além disso, o projeto também realiza um antigo sonho do pai de Guto: ter músicas do filho ouvidas por Nando Cordel, ícone da música nordestina.

"Na época que comecei a compor xotes, meu pai sonhava que o Nando Cordel conhecesse minhas músicas. Hoje, ele é meu parceiro de composições, e temos três músicas juntos no disco. É algo que sei que meu pai está vendo de onde estiver", disse o cantor.

Guto já planeja um show especial para celebrar o álbum e homenagear seu pai e outras vítimas da pandemia. "Quero programar algo bonito, que lembre as pessoas de quem se foi, mas que também resgate o amor e a resiliência que nos ajudaram a seguir em frente", afirmou.

Trajetória e projetos para 2025

O cantor disse ter uma história de vida marcada pela música desde os primeiros anos. Ao longo de sua trajetória, Guto liderou projetos marcantes, como o Jeito Inocente e a banda infantil Balada Kids, além da Balada.com, que ele destaca como a maior banda de baile da região Norte.

“Eu tenho projetos que foram muito valorosos na minha vida. Graças a Deus, muita gente já conhece e acompanha esse trabalho”, comentou.

Além disso, sua ligação com o Círio de Nazaré é notável. Com nove músicas de sua autoria presentes na playlist oficial do evento Guto também é responsável pelas canções temáticas dos últimos seis anos das transmissões televisivas. Sua obra já foi gravada por mais de 80 artistas renomados, como Dudu Nobre, Nando Cordel e Nilson Chaves.

Para 2025, o artista prepara um calendário cheio de novidades. Além do lançamento do álbum 'Legado de Pai', Guto planeja divulgar o novo disco do Balada Kids e um projeto inédito sobre lendas amazônicas, que incluirá clipes e desenhos animados. “Estou trabalhando em projetos para brilhantar tanto para a criançada como para os adultos”, adianta o cantor.

Apresentações

O projeto infantil Balada Kids será uma das atrações do bloco "Nabêrinha", que acontece no próximo dia 21 de fevereiro, a partir das 17h, no Nabêra Gastronomia e Cultura, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Os ingressos já estão disponíveis para compra. O valor é de R$ 50 para adultos acompanhados de crianças, e R$ 30 para entradas individuais.

A programação contará com desfile de fantasias, fanfarra pelas ruas, Clube de Animação com Tio Raí e a apresentação especial do Balada Kids. O evento também será pet-friendly, permitindo a presença de animais de estimação.