‘Balada Kids’ lança música sobre a força de crianças em tratamento oncológico; vídeo

A nova música “Meu Amigo Carequinha”, da banda infantil Balada Kids, aborda a jornada de crianças em tratamento contra o câncer, com mensagem de superação e força.

Guto e Maitê Risuenho, pai e filha, estrelam o Balada Kids. Guto iniciou seu trabalho de filantropia no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo e lá ficou bem engajado. Ao notar a necessidade de motivação que as crianças tinham, ele resolver utilizar a música para mostrar que a vitória contra o câncer chegaria. “Como o Balada Kids fala muito com esse nicho de público, de inclusão, de motivação, de superação, eu achei que tinha tudo a ver a gente”, diz.

Maitê acredita que a importância da canção está na representatividade e no apoio da luta das crianças em tratamento. Mostrar que elas não estão sozinhas e que devem acreditar na própria força é relevante para Maitê.

“Como a gente representa a criança que está lutando contra o câncer como super-herói, a gente vai ensinar os outros pequenininhos como essas crianças são fortes”, relata Maitê.

O Balada Kids surgiu em 2018 como banda infantil para eventos. Com o passar do tempo, o grupo cresceu, lançou músicas autorais e, há dois anos, possui desenhos animados. Para 2024, Guto planeja trazer novidades ao público.

Ter crianças como público alvo foi uma decisão tomada após notarem que músicas que não eram infantis estavam captando a atenção dos pequenos, segundo Guto. Ele relembra das bandinhas dos anos 1980 e 1990, e diz que o grupo escolheu trazer essa infância de volta. “Elas estavam, pela falta de conteúdo para esse tipo musical para esse tipo de público específico, começando a escutar músicas que eram mais adultizadas e até erotizadas”, conclui.

A mensagem central de “Meu Amigo Carequinha” é otimismo e encorajamento. A música está disponível em todas as plataformas de áudio.

Diversas temáticas, como o Arraial da Pavulagem, em “Pavulagem do Teu Coração”; o vampiro amigo, em “Draculino”; e a inclusão, em “Hora da Inclusão”, já foram exploradas pela banda Balada Kids.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)