Balada Kids lança single inclusivo de crianças em cadeira de rodas

O grupo musical infantil Balada Kids lança próxima terça-feira, 2, mais uma música inédita de caráter inclusivo, que, dessa vez, aborda de forma educativa as crianças que usam cadeira de rodas. A faixa “Sou Igualzinho a Você”, de autoria do cantor e compositor Guto Risuenho, líder da banda paraense, chega às plataformas digitais acompanhada de videoclipe no canal do Youtube.

Outra novidade desse lançamento é a estreia das novas integrantes do Balada Kids: Bia Risuenho, de 8 anos, e Carol Accioly, de 10 anos, filha e enteada de Guto. Elas vêm somar com a formação original que já contava com a filha mais velha dele, Maitê Risuenho, de 16 anos. As duas meninas e a adolescente estão dividindo os vocais da banda desde o início do ano, mas “Sou Igualzinho a Você” traz a primeira gravação das artistas mirins.

“É super legal a gente cantar e o público cantar e dançar junto com a gente. Eu amo. O público está nos tratando muito bem, com muito carinho”, conta Bia sobre como tem sido a experiência.

Um grupo de dança de crianças cadeirantes foi convidado a gravar o videoclipe, que teve como cenário o parque do Mangal das Garças e a sede da Fundação Curro Velho. Outras crianças se somaram aos dançarinos e cantores em frente às câmeras.

Balada Kids se juntou a dançarinos infantis de cadeira de rodas e outras crianças em um clipe animado e especial. (Armando Lima Júnior/ Divulgação)

Single e clipe

A nova música fala de amor, alegria e inclusão. Maitê observa que, ao longo de cinco anos de trajetória e milhares de acessos no Youtube – a exemplo do clipe animado da música “Leão”, com 292 mil visualizações - o Balada Kids aborda vários temas inclusivos em suas canções que objetivam ensinar as crianças “que todo mundo é igual”.

“A gente fala de uma forma lúdica e leve de assuntos sérios, como racismo, homofobia, crianças com autismo, diferenças físicas... Desde o início (do grupo), fazemos músicas no intuito das pessoas perceberem (a necessidade de inclusão) e trabalharem a normalidade dentro delas”, conta a cantora veterana do Balada.

“Eu amei falar sobre um tema tão importante. Ser cadeirante não faz ninguém diferente e a música fala exatamente isso e como podemos ajudar para ser mais fácil”, comemora a estreante Carol.

A Cia do Nosso Jeito Kids, que participou da gravação do clipe, é um projeto sem fins lucrativos que reúne dez crianças usuárias de cadeira de rodas com o intuito de fortalecer a autoestima, a autonomia e a inclusão social. O grupo é filiado à Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas, tendo como diretores artístico e técnico, Thays Reis e Ricardo Reis.

“Neste clipe, mostramos que a dança em cadeira de rodas é a arte em ação, é esporte e superação, é a beleza da interação que gera conexões aguçando os sentidos de quem a desfruta, seja como artista ou como expectador. Dançando sobre rodas, se expressa sentimentos, fomenta a arte, se vive intensamente o esporte”, explica Ricardo.

Também na terça-feira, 2, o videoclipe de “Sou Igualzinho a Você” será apresentado na “Noite de Gala da Dança em Cadeira de Rodas”, no Teatro Experimental Waldemar Henrique, às 19h30. O evento vai reunir companhias de dança em cadeira de rodas e bailarinos da oficina de Dança Inclusiva do Curro Velho, dentro do Workshop Internacional de Paradança e do Simpósio Amazônico de Dança em Cadeira de Rodas.

O clipe foi gravado pela produtora Varanda Filmes e pela TV Cultura do Pará.