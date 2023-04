Cantor Guto Risuenho lança single 'Insônia', em parceria com o compositor Nico Rezende

O cantor e compositor paraense Guto Risuenho lança o novo single autoral “Insônia”, que ele gravou em dueto com Nico Rezende, cantor, multi-instrumentista e compositor paulista, que assinou arranjos de sucessos de Marina Lima, Gal Costa, Roberto Carlos, Lulu Santos, Cazuza, Barão Vermelho e outros, além de ter embalado novelas com suas canções. “Insônia” chega a todas as plataformas de música na próxima sexta-feira, 28, às 12h30.

“Insônia” é uma bossa nova que fala sobre alguém que sente culpa, arrependimento e busca o amadurecimento para recuperar o grande amor perdido. ““Faz deserto no meu peito/ E eu me sinto no direito De chorar/ Vou cobrir-me de todas as culpas/ E forjar um caráter melhor/ Levantar, mudar minha conduta/ Padecer/ Castigar-me sem dó”, diz a letra.

Guto Risuenho fez a canção no final do ano passado e arriscou pedir ao autor e cantor do sucesso “Esquece e Vem” (1987, tema da novela “O Outro”) para gravar com ele. “Eu já era fã dele há muito tempo. Fui cara de pau, pedi contato no Instagram. Mostrei as músicas que eu já tinha feito para a produtora dele e eles (produtora e Nico) gostaram e aceitaram o convite”, detalha.

Nico Rezende

A gravação aconteceu à distância. Ígor Reys fez os arranjos. Nico gravou no Rio de Janeiro e Risuenho, em Belém, onde também foi feita a edição dos áudios e a primeira versão foi aprovada por Nico.

A parceria de Nico Rezende com um artista paraense é rara. Atualmente, Nico divide shows com Biafra e Dalto tocando clássicos da carreira de cada um.

Entre os sucessos dele, estão “Transas” (gravado por Ritchie), “Perigo” e “Noite” (gravados por Zizi Possi), “Pseudo-Blues” (gravado por Marina Lima), entre outros, além de ter produzido os arranjos de canções emblemáticas da música brasileira como “Exagerado” e “Codinome Beija-Flor” (de Cazuza).

Parcerias consagradas

Não é a primeira vez que Guto Risuenho lança singles autorais gravados com parceiros de renome nacional. Ele já lançou singles com Ricardo Chaves, Dudu Nobre, Josias Sobrinho e Marco Sabino. Em breve, ele promete apresentar novas músicas que já estão sendo gravadas com Nando Cordel - autor de sucessos como “De volta pro meu aconchego”, gravado por Elba Ramalho, e “Gostoso Demais”, por Maria Bethânia, entre outros – e com Adelmo Casé - finalista do extinto talento show Fama, da Globo. Entre os planos de Risuenho, está também uma gravação com Patrícia Gomes, do Timbalada, no início do próximo semestre.

Em Belém, Guto Risuenho mantém o projeto “Balada Kids”, grupo musical infantil com cinco anos de estrada e vários lançamentos realizados, que desenvolve em parceria com a filha Maitê Risuenho.

Agende-se:

Lançamento do single “Insônia”, de Guto Risuenho

Dia: Sexta-feira, 28

Hora: 12h30

Local: plataformas de música