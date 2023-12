Guitarrista Pio Lobato é atração da segunda noite da Mostra Músicaparaense.org na Casa Apoena

O projeto Músicaparaense.Org completa neste ano 25 anos de existência e desde ontem (30) tem comemorado a data com mostra aprovada em edital público. Os festejos continuam nesta sexta-feira (1) na Casa Apoena, Belém (São Boaventura, 171). O projeto foi contemplado no Edital Prêmio FCP de incentivo à arte e à cultura 2023, cuja realização é da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP e do Governo do Pará, e a produção é do MúsicaParaense.Org e Realizador Cultural.

Segundo os organizadores, a comemoração dos 25 anos de trajetória só poderia ser realizada com música. Catalisador e vitrine de iniciativas ligadas ao fomento da produção cultural e musical do estado, o evento conta com alguns artistas que fazem ou fizeram parte do “casting” do MúsicaParaense.Org, plataforma que cataloga a produção musical do Pará.

A Casa Apoena recebe, nesta quinta-feira, 30, Dayse Addario & Ziza Padilha, que apresentaram show reunindo músicas dos seus álbuns Dayse Addario - Monólogo Urbano (2003), Por dentro da noite Prata (2008), Ziza Padilha - Um Coltrane pra nós dois (2023), Dayse Addario & Ziza Padilha – Dois num só (2018) e com a banda Zarabatana Jazz Band (Melodia das Chuvas, 2018). A noite foi aberta pelo artista Renan, que lançou Para sempre com você (2022) com produção e direção musical de Ziza Padilha. E a discotecagem foi do DJ Seu Edvaldo, idealizador da Mostra MúsicaParaense.Org, que executou um “setlist” com músicas do cancioneiro paraense.

Já nesta sexta-feira,(01) entra em cena o guitarrista e produtor musical Pio Lobato, que apresentará show com músicas dos álbuns Pio Lobato (2015), Brinquedo (2018), Tecnoguitarradas, 2021 e o inédito Areceúna, com previsão de lançamento em janeiro de 2024.

Neste segundo dia da mostra, o show de abertura, conta com o duo Guitarrada das Manas (GDMs), que apresentará os hits do seu álbum Guamaense, como Tema do Matriarcado e Dark Cumbia e algumas inéditas.

A discotecagem será de Toni Link, artista de música eletrônica que procura criar uma identidade sonora com base na síntese de timbres eletrônicos incomuns. Esses timbres são buscados em referências diversas dentro dos estilos contemporâneos de bass music ao redor do mundo, ou em experimentações aleatórias. O projeto começou no final de 2014, mas só começou a ter alguma substância em 2016 e possui como características principais a utilização do ritmo do Tecnobrega e Tecnomelody misturados com a sonoridade mais áspera dos sintetizadores, e a busca pela experimentação que provoque a euforia intercalada por momentos de sentimentos intensos nos ouvintes. Atualmente acompanha como DJ da cantora Keila.

A Mostra MúsicaParaense.Org pretende fomentar a produção e a cena musical paraense, por meio de shows e para a criação de um mercado cultural autossustentável na Amazônia, reunindo o melhor da produção musical paraense e artistas convidados.

“Facilitamos também o intercâmbio cultural entre especialistas da área de produção musical no estado, agentes, bookers, produtores e músicos da região amazônica. A cena musical do Pará (segundo maior Estado e um dos mais ricos da Amazônia) foi apontada, pelos maiores especialistas na área da música popular e independente no mundo, como a cena musical brasileira mais efervescente e criativa da primeira década do Século XXI”, lembra Edvaldo Souza (Seu Edvaldo), produtor e idealizador do projeto.

Serviço

Mostra MúsicaParaense.Org, na Casa Apoena – Rua São Boaventura da Silva, Cidade Velha. Nesta quinta, 30, a partir das 20h, e na sexta-feira, 1º de dezembro, às 21h. Tudo com entrada franca.