Cravo Carbono retorna aos palcos de Belém com show especial de rock na Casa Apoena; vídeo

Após 15 anos distante dos palcos paraenses, a banda “Cravo Carbono” volta a fazer história na cidade das mangueiras. A partir da formação original do grupo, o baterista Vovô, o baixista e guitarrista Bruno Rabelo, o vocalista e letrista Lázaro Magalhães e o guitarrista Pio Lobato, se reencontram e fazem a alegria dos fãs com um show especial neste domingo, 17, a partir das 20h na Casa Apoena.

A banda, que agora passa a percorrer casas noturnas da capital, mira também festivais nacionais e fora do Brasil. A apresentação que marca o retorno busca fazer um passeio por algumas das mais importantes composições dos álbuns "Peixe Vivo" (2001) e "Córtex" (2007), que marcam a trajetória do grupo e dos vários projetos paralelos de seus integrantes.

Para o vocalista e letrista do grupo, Lázaro Magalhães, o retorno aconteceu em uma boa hora no cenário musical do país. “Estamos em um momento muito legal porque acho que é um período que tem muito a ver com a proposta da nossa banda, como a diversidade da música para plataformas mais livres e mais potentes na distribuição dela. Então não faria sentido, nossa banda não fazer parte desse momento”, explicou.

Lázaro destacou ainda que a vontade de voltar era muito grande. “Era uma ideia que ia e vinha e agora se consolidou: a vontade dos quatro integrantes de fazer música novamente”, declarou. O vocalista acredita ainda que uma das principais mudanças do início da banda até esse retorno, é em como as pessoas recebem os estilos musicais. “Vimos hoje uma coisa nítida, uma mudança, quando lá atrás tocávamos um brega com uma pegada de rock, as pessoas torciam o nariz, hoje já vimos um resultado fantástico e uma interação maior”, reforçou.

Para o músico, enxergar a guitarrada sendo reconhecida como um gênero musical e passeando por diversas possibilidades musicais, de reafirmação amazônica é algo que a banda “Cravo Carbono” sempre acreditou. “Por isso, é uma honra voltar com esse sangue nos olhos, essa vontade intensa de fazer música”, concluiu o vocalista.

O grupo também já prepara novidades que chegarão em 2024, com lançamentos e repertório com composições novas, que já começam a surgir na retomada da banda, e ainda rearranjos que revisitam as memórias afetivas dos integrantes, além de projetos para registros documentais relacionados à história do Cravo Carbono.

Cravo Carbono: história

A banda paraense Cravo Carbono surgiu em 1996, se desfez em 2008, e retoma em 2023 suas atividades. Foi a principal responsável, ainda nos anos 1990, da retomada do gênero paraense guitarrada na cena musical brasileira. Na trajetória do grupo, houve participações em importantes festivais do Brasil como Rec Beat (Recife), Mercado Cultural (Salvador) e Calango (Cuiabá), além da inclusão em mapeamentos musicais de relevo como o projeto Rumos Itaú Cultural (São Paulo), em 2001, e o documentário Música do Brasil, concebido pelo antropólogo Hermano Vianna.

Agende-se

Cravo Carbono na Casa Apoena

Data: 17/09

Hora: a partir das 17h; show da banda ás 20h

Local: Casa Apoena (Rua São Boaventura, 171, entre avenida Tamandaré e travessa Alenquer, na Cidade Velha)

Ingressos: antecipado por R$ 15. Na hora: R$ 25

Compra de ingressos online:

https://www.sympla.com.br/evento/show-de-retorno-banda-cravo-carbono/2154306