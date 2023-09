Banda de rock progressico Ultranova toca na Discosaoleo neste sábado (02)

A banda de rock progressivo Ultranova se apresenta neste sábado (02) no Discosaoleo, trazendo no repertório músicas novas que farão parte do novo disco, em fase de gravação em Belém. A Ultranova se apresenta a partir das 16h30, com ingressos no valor de R$ 15. O show contará ainda com as músicas do primeiro álbum da banda, lançado em 2017 pela gravadora francesa Musea Records.

A Ultranova é formado por Daniel Leite (guitarra), Thiago Albuquerque (piano), Arthur Cunha (baixo) e Henrique Penna (bateria). A banda está na ativa há 10 anos, fazendo shows pelo Brasil, e já compartilhou palco com renomados artistas como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Violeta de Outono e a lendária banda Bacamarte.

A Discosaoleo é uma loja de LPs, CDs e equipamentos de som localizada no bairro da Campina em Belém, que regularmente recebe shows nos finais de semana.

Serviço

Ultranova na Discosaoleo

Data: 02 de setembro (sábado)

Horário: a partir das 16h30

Local: Discosaoleo, localizado na travessa Campos Sales, nº 628 – Campina, Belém.

Ingresso: R$ 15