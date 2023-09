Rolling Stones anunciam novo disco 'Hackney Diamonds' após 18 anos

A banda de rock Rolling Stones anunciou o lançamento do 26º álbum de estúdio, Hackney Diamonds. O trabalho será o primeiro de estúdio com material original desde 2005, e o primeiro desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021. O último trabalho de estúdio dos Rolling Stones foi "A Bigger Bang".

O anúncio foi feito nas redes sociais do grupo. O ex-beatle Paul McCartney fará uma participação especial em pelo menos uma faixa do novo álbum. Alguns rumores adiantam que o álbum foi gravado Los Angeles com o produtor Andrew Watt. Além disso, o baterista Steve Jordan, contratado para o lugar de Watts, também teria participado das gravações.

Hackney Diamonds é uma gíria antiga para vidro quebrado e refere-se especificamente ao vidro quebrado que ocorre quando janelas são quebradas durante um assalto.

“Hackney [bairro de Londres] pode estar no coração do Hackney Diamonds, mas este é um momento verdadeiramente global que queremos compartilhar com fãs de todo o mundo através do YouTube”, afirmou o grupo em comunicado.