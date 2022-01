Luciana Gimenez se aborrece com perguntas sobre sexualidade do filho

A apresentadora Luciana Gimenez reagiu mal aos questionamentos de um seguidor sobre a sexualidade do filho dela com Mick Jagger, Lucas Jagger, de 22 anos. Ela conversava com seguidores nas redes sociais e mudou de comportamento quando um deles insistiu em saber da sexualidade do jovem.

A apresentadora está de férias da Rede TV! e embarcou para Aspen.

No perfil do Stories do Instagram, ela abriu uma caixa de perguntas para responder curiosidades dos internautas. Algumas pessoas perguntaram sobre a vida pessoal. Mas o tempo fechou quando um fã perguntou: “O Lucas é homossexual, bissexual ou hétero?” Sem paciência, a apresentadora da RedeTV! questionou: “Por quê? Faz diferença?”

O seguidor insistiu no assunto: “Ninguém perguntou se faz diferença, e sim se ele é gay ou não”. Irritada, ela desconversou: “Estamos nisso ainda? Rola uma certa obsessão, hein?”.