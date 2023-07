Mick Jagger completa 80 anos de vida e com muito Rock and Roll

O cantor e compositor Mick Jagger, da banda Rolling Stones, completa hoje, 26, 80 anos, destes 60 anos de carreira musical. O cantor é considerado um dos vocalistas mais influentes do Rock and Roll e tem 459 obras musicais e 3.540 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil, de acordo com o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Jagger tem fãs paraenses que celebram seu 80º aniversário, como o casal Jailson Santos e Arlinda Souto.

VEJA MAIS

Mick Jagger já fez show em Belém do Pará com a banda Rolling Stones, no dia 24 de dezembro de 1984 e fez a véspera de Natal na capital paraense ser lembrada pelo "DOC Liberal", que resgatou as histórias de sua passagem pela cidade. A música “Satisfaction (I can't get no)”, em parceria com o cantor, músico e compositor Keith Richards,é a música de autoria de Mick Jagger mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos.

O casal paraense Jailson Santos, 36 anos, Tecnólogo de manutenção e a esposa Arlinda Souto são fãs da banda e do vocalista. Com 15 anos de idade Jailson já era fã da banda e quando se conhecerem descobriram além do amor, uma admiração pelo artista. "Lembramos de quando nos conhecemos há 20 anos, ainda que o Grunge não nos faltasse (risos), foi com os Stones que compartilhamos uma descoberta, um gosto em comum em momentos de intimidade e virou algo afetivo para nós. A impressão que temos é que o Jagger e Keith são nossos amigos", comentou sorridente.

Na visão do fã paraense, Mick Jagger chega aos 80 anos com muita vitalidade e o considera um "front man", e explica as razões que acredita que o consolidou no show business. "Mick Jagger contrariando um conservadorismo da época ainda nos 60 e 70, se lançou com atitude para mundo do show business e se consolidou junto a sua banda para a eternidade, com seus movimentos, sua voz e sua mensagem, que envolve e cativa seu público", iniciou.

"Saber que tudo isso foi construído ao longo de uma vida musical sobrevivendo e passando por décadas de extremo conservadorismo é incrível, podíamos perguntar quantas artistas musicais deixariam de existir sem a influência dos Stones, sem a influência performática de Mick Jagger?, acredito que seria um efeito negativo catastrófico(risos) posso tá exagerando por ser fã, mas de toda forma, o Legado do Mick está aí para o deleite dos vanguardistas, da geração atual e das futuras, Mick Jagger é lenda do Rock n Roll", concluiu.

O casal paraense Jailson Santos, 36 anos, Tecnólogo de manutenção e a esposa Arlinda Souto são fãs da banda e do vocalista. Quando se conhecerem descobriram além do amor, uma admiração pelo artista. (Reprodução / Arquivo pessoal)

Uma das curiosidades que cercam esses mais de 20 anos de fã, é o "episódio" em que Jaílson foi transferido de cidade, e ele e a esposa resolveram, em meio a mudança, usar o dinheiro para o show dos Rollings Stones. "Este recurso deveria ter sido aplicado em mudança e nova moradia, porém por coincidência os Stones vinham para o Brasil, não pensei duas vezes. Junto a minha esposa comprei duas passagens aéreas, reservei hotel e ingressos para o show no RJ (no Maracanã). Pudemos ver que Jagger. Quando você assiste um show assim, você entende o porquê da longevidade da banda", avaliou.

Questionado sobre suas músicas favoritas do artista, Jailson Santos e Arlinda Souto dizem que todas as músicas tem o seu valor e, inclusive, marcaram algum momento do casal. Jailson tenta destacar algumas. "Difícil definir uma música favorita em meio há tantas obras que se tornaram clássicos e inspiração para tantas bandas a nível global, mas cito aqui

Jumpin' jack flash' e 'Under my Thumb', no qual, tantas vezes ouvi ao lado da minha querida Arlinda, companheira de vida", finalizou.

Os fãs brasileiros podem ouvir a música do artista, que tem seus direitos autorais em execução pública resguardados no Brasil, devido às associações de gestão coletiva (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) e o Ecad repassa esses valores ao artista. As músicas mencionadas por Jailson estão entre as mais tocadas no Brasil, nos últimos 10 anos. Jumpin' jack flash está em 7º lugar. Confira a lista completa com as 20 músicas mais tocadas no país.

INFOGRÁFICO

Ranking das músicas de autoria de Mick Jagger mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil



1º Satisfaction (I can't get no) - Keith Richards / Mick Jagger

2º Miss you - Keith Richards / Mick Jagger

3º Start me up - Keith Richards / Mick Jagger

4º Bitter sweet symphony - Keith Richards / Mick Jagger

5º Sympathy for the devil - Keith Richards / Mick Jagger

6º Angie - Keith Richards / Mick Jagger

7º Jumpin' jack flash - Keith Richards / Mick Jagger

8º Anybody seen my baby - Keith Richards / Ben Mink / K D Lang / Mick Jagger

9º Hard woman - Mick Jagger

10º Don't stop - Keith Richards / Mick Jagger

11º Honky tonk women - Keith Richards / Mick Jagger

12º Paint it black - Keith Richards / Mick Jagger

13º I'm free - Keith Richards / Mick Jagger

14º Brown sugar - Keith Richards / Mick Jagger

15º Gimme shelter - Keith Richards / Mick Jagger

16º Love is strong - Keith Richards / Mick Jagger

17º Disease - Rob Thomas / Mick Jagger

18º Wild horses - Keith Richards / Mick Jagger

19º Doom and gloom - Keith Richards / Mick Jagger

20º Let's spend the night together - Keith Richards / Mick Jagger