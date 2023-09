Casa Apoena recebe “Rock Doido” do Zek Picoteiro com a banda Mega Pop Show

Para aproveitar o clima de festa que toma da cidade às vésperas do Círio e celebrar sua passagem por Belém, o DJ e produtor cultural Zek Picoteiro promove o “Rock Doido” do Zek na Casa Apoena, na noite desta sexta-feira (29), com atrações que vão desfilar os sucessos do tecnobrega paraense.

Desde que se mudou para Santarém, essa é a primeira festa promovida por Zek Picoteiro resgatando os bailes que já produziu na capital paraense, como a Lambateria e a Batikabum. “Finalmente vou conseguir reunir vários amigos com essa seleção de DJs que faz todo mundo dançar e a banda Mega Pop Show para fazer essa celebração à música paraense em Belém. E ainda estreando neste novo espaço da noite belenense, que é a Casa Apoena”, destaca o DJ e produtor.

A programação começa às 20h com os vinis clássicos do brega, com Bambata Brothers e a DJ Nat Esquema; às 23h, a Banda Mega Pop Show sobe ao palco com um repertório marcante pra cantar e dancar; às 0h30, o dono da festa, DJ Zek Picoteiro, assume as pick ups; e às 2h, o DJ Desacostumado recebe a missão de encerrar a festa com chave de ouro, até as 4h da manhã.

A Banda Mega Pop Show vai apresentar os clássicos do arrocha, como “Amor ardente” e “Nossa história de amor”, que explodiram em 2010. “Estamos preparando um show com os grandes sucessos da banda pra todo mundo dançar com a gente. Vai ser uma honra tocar na nova Casa Apoena e junto desse esse DJ incrível, renomado e talentoso, o Zek Picoteiro, que é grande amigo da banda”, promete o vocalista Dil Souza.

O anfitrião da festa se apresenta logo após Mega Pop e promete muito “rock doido”, como dizem nas festas de aparelhagens da periferia. Ele também vai apresentar suas novas produções musicais, como o remix “Brasil do Cocar”, lançado em parceria com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e que pode ser ouvido nos streamings de música YouTube e Spotify.

“Essa é a minha primeira produção musical lançada e traz o processo de ‘picotagem’ de trechos do discurso de duas ativistas indígenas, a Txai Suruí e a Célia Xakriabá. A música virou a trilha sonora das manifestações indígenas contra o marco temporal. Vou tocar essa faixa pela primeira vez aqui, depois que lancei”, comemora Zek.

Os ingressos para o “Rock Doido” do Zek já estão à venda na plataforma Sympla ou pagamento via PIX. A venda online encerra às 20 horas do dia 29 de setembro. Depois disso, ingressos somente na bilheteria da Casa Apoena, na hora do evento.

Serviço: Rock Doido do Zek Picoteiro

Data: 29 de setembro, sexta-feira

Hora: a partir de 20h

Local Casa Apoena (Cidade Velha - Rua São Boaventura, 171)

Ingressos: 1º lote R$ 15 / 2º lote: R$ 20 / 3º lote: R$ 30

Mais informações: (91) 98165-5507| @_casaapoena