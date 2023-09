Guilherme Fontes acumula dívida e pode perder imóvel no Rio de Janeiro, diz colunista

No ar como Marcos Assunção em "Mulheres de Areia", novela reprisada na TV Globo, o ator Guilherme Fontes recebeu uma execução fiscal do município do Rio de Janeiro.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o artista está com uma alta dívida de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), de um imóvel localizado no bairro nobre Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

De acordo com a apuração da jornalista, que teve acesso aos processos, a citação de dívida ativa foi identificada no documento. O montante é de aproximadamente R$ 20.895,38, sendo esse o valor primário.

Sob pedido da juíza Katia Cristina Nascente Torres em novembro do ano passado um oficial de Justiça efetuou a penhora e avaliação do imóvel, mas não conseguiu intimar o ator.

O imóvel foi avaliado indiretamente em mais de R$ 3 milhões, posteriormente o valor específico foi estabelecido em R$ 3.570.000,00. As autoridades não tiveram resposta do ator ao comparecer à casa e deixaram o mandato no local, com as instruções e endereço da prefeitura.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)