Dupla Munhoz & Mariano é processada por dar bebida alcoólica a adolescente de 15 anos

Munhoz e Mariano estão sendo processados suspeitos de dar bebida alcoólica a um adolescente de 15 anos, em um show realizado em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, em junho deste ano. A família do jovem acusa os cantores sertanejos de induzir a vítima a consumir uma dose de whisky puro, até perder os sentidos, e pede uma indenização de R$ 500 mil por danos morais.

Tudo começou quando o jovem foi chamado para subir no palco durante a apresentação dos artistas para disputar uma suposta competição de dança premiada. Nos autos do processo, o adolescente afirma que, após “competir”, descobriu que o vencedor da dinâmica iria receber uma dose de whisky puro despejado diretamente na boca.

"Provam as filmagens que os requeridos [Munhoz e Mariano] fizeram com que o adolescente ingerisse altíssimas doses de uma bebida alcoólica fortíssima, até praticamente perder os sentidos. Salienta-se que, pela idade do requerente, este não era capaz de consentir com o ato que estava sendo praticado”, acusa a família do jovem no documento.

O pai do jovem diz ter visto o filho vir ao chão “completamente desmaiado, conseguindo apenas murmurar algumas palavras aleatórias”. Uma equipe de socorro foi acionada para levar o adolescente para o hospital, onde ele passou uma noite desacordado pelo efeito do álcool.

"O requerente [filho] não recebeu qualquer apoio por parte dos requeridos [Munhoz e Mariano], que não se importaram com a situação e o mal que causaram ao adolescente", disse o pai do jovem no processo, acrescentando que a dupla sertaneja não chegou perguntar a idade dele.

O que diz a defesa?

Os advogados que representam a dupla sertaneja, Munhoz e Mariano, afirmam que o jovem já estava consumindo bebida alcoólica na presença dos responsáveis e que subiu ao palco após dizer que era maior de 18 anos.

A defesa ainda disse ter várias imagens, fotos e vídeos, publicados em redes sociais, que mostram o adolescente consumindo bebida e fazendo uso de cigarros, inclusive, na frente da família.