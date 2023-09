Léo Santana se irrita e xinga fã durante show na Bahia

O cantor Léo Santana se irritou e xingou na direção do público, durante um show na noite do último domingo, 17, em Salvador. O cantor foi uma das atrações do Salvador Fest, um dos mais tradicionais eventos de música da capital baiana.

Léo cantava a música 'Madeira de Lei', quando, visivelmente irritado, e sem usar o microfone, diz apontando o dedo indicador: "Meta no c*". Em seguida, Léo repete a ação e diz: "Meta no seu c*". No meio da frase, ele troca o dedo indicador pelo dedo médio, indicando que o alvo da ação mostrava este dedo para o cantor, o que é considerado um gesto obsceno.

Léo Santana visivelmente irritado durante show na Bahia (Foto: Reprodução Salvador FM)

Após passado alguns minutos, o cantor mantém o olhar na mesma direção, e apesar de irritado, segue cantando. De acordo com a assessoria do cantor, o pagodeiro baiano foi xingado e alvo de gestos obscenos. Não há informações se a pessoa que supostamente fez gestos obscenos e xingou o cantor foi retirada do local onde estava.