Lore Improta revela que sofreu acidente e precisou levar pontos no rosto

Lore Improta, esposa do cantor Leo Santana, passou por um acidente doméstico nesta segunda-feira (19) e utilizou suas redes sociais para compartilhar com seus fãs e seguidores os detalhes do ocorrido. A dançarina levou pontos no rosto depois que a porta do carro acertou sua testa. Em uma postagem, ela relatou o incidente: "Histórias para contar. O dia em que a porta do meu carro arrancou um pedaço da minha testa".

Lore explicou em um vídeo que quase desmaiou e ainda estava tremendo devido ao susto. Ela fechava a porta do carro quando a quina atingiu sua testa, resultando em muito sangramento. No entanto, uma pessoa que trabalha com ela a ajudou imediatamente, estancando o sangue e fazendo um curativo. Lore foi levada ao hospital para receber atendimento médico, tranquilizando seus seguidores ao afirmar que estava tudo bem, tratando-se apenas do impacto.

Apesar de sua própria lesão, a principal preocupação de Lore era sua filha de 2 anos, Liz, fruto de seu relacionamento com Leo Santana, que estava presente no momento do incidente. Lore descreveu sua aflição ao ver a filha presenciando a cena.

"Sangrou muito, e Liz estava no carro. Eu acho que fiquei muito agoniada dela ver a cena. E ela ficava: 'Mamãe, dodói. Mamãe, dodói', e queria vir pra mim, e eu passando mal. Acho que foi essa a pior situação de todas, porque eu não conseguia responder", concluiu Lore.